Tenerife: Po veľkej vlne na pobreží hlásia tri obete a troch zranených
- DNES - 5:50
- Madrid
Traja ľudia zomreli a traja ďalší utrpeli zranenia po tom, ako sa prírodným kúpaliskom na západnom pobreží španielskeho ostrova Tenerife prehnala obrovská vlna, oznámili v nedeľu tamojšie úrady.
Vlna zmietla do mora viacero ľudí a záchranári stále pátrajú po jednej nahlásenej nezvestnej osobe, uviedli pohotovostné služby Kanárskych ostrovov. Potvrdenými obeťami sú 55-ročná žena, 35-ročný muž a ďalší muž, ktorého vek zatiaľ nezverejnili.
Jedna žena utrpela pri incidente na útesoch Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide zastavenie srdca, záchranári ju však oživili a letecky previezli do nemocnice.
Podľa správ médií sa viacerým ľuďom, ktorých vlny zmietli, podarilo dostať na breh vlastnými silami. Štátna televízia RTVE informovala, že miestne úrady vydali na nedeľu varovania pred vysokými vlnami.
K incidentu došlo mesiac po tom, ako séria obrovských vĺn strhla 8. novembra na pobreží Tenerife do mora viacero ľudí vrátane turistov prevažne z Francúzska. O život prišli traja ľudia a 15 ďalších utrpelo zranenia.
Trump hovorí o sklamaní, že si Zelenskyj neprečítal mierový návrh
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je „trochu sklamaný“ z ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý podľa neho nečítal návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom.
Nemecká BSW navrhla, aby rokovania o Ukrajine riešili aj dovoz plynu z Ruska
Nový spolupredseda nemeckej mimoparlamentnej strany BSW v nedeľu navrhol, aby sa v rámci prebiehajúcich mierových rokovaní medzi USA,
Filip Turek zo zdravotných dôvodov zrušil plánovanú schôdzku s Pavlom
Plánovaná schôdzka českého prezidenta Petra Pavla s kandidátom na ministra životného prostredia v budúcej vláde Filipom Turkom sa v pondelok neuskutoční.
Szijjártó: Maďarsko a SR spoločne napadnú nariadenie RePowerEU na SDEÚ
Maďarsko a Slovensko budú na Európskom súdnom dvore iniciovať zrušenie nariadenia RePowerEU o zákaze dovozu ruských energií a požiadajú o pozastavenie jeho účinnosti počas trvania konania.