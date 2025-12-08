Trump hovorí o sklamaní, že si Zelenskyj neprečítal mierový návrh
- DNES - 5:42
- Washington
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je „trochu sklamaný“ z ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý podľa neho nečítal návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom.
„Hovorili sme s prezidentom (Ruska Vladimirom) Putinom a hovorili sme s ukrajinskými lídrami vrátane prezidenta Zelenského a musím povedať, že som trocha sklamaný, že prezident Zelenskyj si ešte návrh neprečítal,“ povedal Trump novinárom s tým, že to platilo „pred niekoľkými hodinami“.
Rokovania predstaviteľov USA a Ukrajiny vrátane Zelenského sa v sobotu skončili bez zjavného prelomu, hoci ukrajinský prezident sa zaviazal viesť ďalšie rozhovory o „skutočnom mieri“. Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa predtým stretli s Putinom v Moskve, ktorá časti návrhu USA odmieta.
Americký plán prešiel od svojho prvého predstavenia v novembri viacerými úpravami po kritike, že je príliš naklonený Rusku, ktoré napadlo Ukrajinu vo februári 2022, doplnila AFP.
Traja ľudia zomreli a traja ďalší utrpeli zranenia po tom, ako sa prírodným kúpaliskom na západnom pobreží španielskeho ostrova Tenerife prehnala obrovská vlna, oznámili v nedeľu tamojšie úrady.
Nový spolupredseda nemeckej mimoparlamentnej strany BSW v nedeľu navrhol, aby sa v rámci prebiehajúcich mierových rokovaní medzi USA,
Plánovaná schôdzka českého prezidenta Petra Pavla s kandidátom na ministra životného prostredia v budúcej vláde Filipom Turkom sa v pondelok neuskutoční.
Maďarsko a Slovensko budú na Európskom súdnom dvore iniciovať zrušenie nariadenia RePowerEU o zákaze dovozu ruských energií a požiadajú o pozastavenie jeho účinnosti počas trvania konania.