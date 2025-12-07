  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 7.12.2025Meniny má Ambróz
Bratislava

Nemecká BSW navrhla, aby rokovania o Ukrajine riešili aj dovoz plynu z Ruska

  • DNES - 21:31
  • Berlín
Nemecká BSW navrhla, aby rokovania o Ukrajine riešili aj dovoz plynu z Ruska

Nový spolupredseda nemeckej mimoparlamentnej strany BSW v nedeľu navrhol, aby sa v rámci prebiehajúcich mierových rokovaní medzi USA, Ruskom a Ukrajinou zvážila možnosť obnovenia dovozu plynu z Ruska do Európy. Povedal to v nedeľu na straníckom zjazde s tým, že Európu by to mohlo dostať za rokovací stôl.

Bolo by rozumné, keby sme sa obrátili na pána (ruského prezidenta Vladimira) Putina a povedali mu: 'Sme pripravení opäť nakupovať plyn a chceme to zahrnúť do prímeria na Ukrajine',“ povedal na zjazde vo východonemeckom meste Magdeburg predseda BSW a nezaradený europoslanec Fabio De Masi.

V prospech obnovenia dovozu ruského plynu do Európy, ktorý sa postupne zastavil v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, argumentoval okrem iného tým, že Nemecko je podľa neho závislé od dovozu lacnej energie.

BSW, ktorá vo februárových voľbách získala 4,98 percenta hlasovala a nedostala sa do Spolkového snemu, často kritizuje Severoatlantickú alianciu (NATO) a je považovaná za priateľskú voči Rusku, napísala agentúra DPA.

De Masi však v nedeľu odmietol, že strana, ktorú vedie spolu s doterajšou spolupredsedníčkou Amirou Mohamed Aliovou, nekriticky pristupuje k Moskve, a uviedol, že BSW odcudzuje ruské útoky na ukrajinskú civilnú infraštruktúru, ako sú aj zariadenia pre deti či energetické objekty. Vojnu na Ukrajine tiež označil za veľkú katastrofu. K nej viedlo podľa neho to, že červené čiary Ruska sa nebrali vážne.

BSW vznikla začiatkom minulého roka a až do soboty bola pomenovaná podľa svojej zakladateľky ako Aliancia Sahry Wagenknechtovej (Bündnis Sahra Wagenknecht). Po jej odstúpení z funkcie predsedníčky si však delegáti odhlasovali zmenu - od októbra budúceho roka strana ponesie názov Aliancia pre sociálnu spravodlivosť a ekonomickú rozvážnosť. Skratku BSW si však ponechá.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Filip Turek zo zdravotných dôvodov zrušil plánovanú schôdzku s Pavlom

Filip Turek zo zdravotných dôvodov zrušil plánovanú schôdzku s Pavlom

DNES - 19:36Zahraničné

Plánovaná schôdzka českého prezidenta Petra Pavla s kandidátom na ministra životného prostredia v budúcej vláde Filipom Turkom sa v pondelok neuskutoční.

Szijjártó: Maďarsko a SR spoločne napadnú nariadenie RePowerEU na SDEÚ

Szijjártó: Maďarsko a SR spoločne napadnú nariadenie RePowerEU na SDEÚ

DNES - 18:57Zahraničné

Maďarsko a Slovensko budú na Európskom súdnom dvore iniciovať zrušenie nariadenia RePowerEU o zákaze dovozu ruských energií a požiadajú o pozastavenie jeho účinnosti počas trvania konania.

Petr Pavel: Ak Rusko zvíťazí na Ukrajine, všetci prehráme

Petr Pavel: Ak Rusko zvíťazí na Ukrajine, všetci prehráme

DNES - 18:50Zahraničné

Víťazstvo Ruska vo vojne proti Ukrajine by znamenalo porážku celého Západu, varoval český prezident Petr Pavel v rozhovore pre nedeľňajšie noviny The Sunday Times.

Trump mladší: Otec sa vojnou na Ukrajine môže prestať zaoberať

Trump mladší: Otec sa vojnou na Ukrajine môže prestať zaoberať

DNES - 17:25Zahraničné

Najstarší syn amerického prezidenta Donald Trump mladší v nedeľu vyhlásil, že jeho otec sa môže prestať zaoberať vojnou na Ukrajine.

Vosveteit.sk
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslímeNajväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Celú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslíkCelú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslík
Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očamiNiečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosťVedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniekSme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovaniaPred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvoriliNová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobiluGoogle bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP