Nemecká BSW navrhla, aby rokovania o Ukrajine riešili aj dovoz plynu z Ruska
- DNES - 21:31
- Berlín
Nový spolupredseda nemeckej mimoparlamentnej strany BSW v nedeľu navrhol, aby sa v rámci prebiehajúcich mierových rokovaní medzi USA, Ruskom a Ukrajinou zvážila možnosť obnovenia dovozu plynu z Ruska do Európy. Povedal to v nedeľu na straníckom zjazde s tým, že Európu by to mohlo dostať za rokovací stôl.
„Bolo by rozumné, keby sme sa obrátili na pána (ruského prezidenta Vladimira) Putina a povedali mu: 'Sme pripravení opäť nakupovať plyn a chceme to zahrnúť do prímeria na Ukrajine',“ povedal na zjazde vo východonemeckom meste Magdeburg predseda BSW a nezaradený europoslanec Fabio De Masi.
V prospech obnovenia dovozu ruského plynu do Európy, ktorý sa postupne zastavil v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, argumentoval okrem iného tým, že Nemecko je podľa neho závislé od dovozu lacnej energie.
BSW, ktorá vo februárových voľbách získala 4,98 percenta hlasovala a nedostala sa do Spolkového snemu, často kritizuje Severoatlantickú alianciu (NATO) a je považovaná za priateľskú voči Rusku, napísala agentúra DPA.
De Masi však v nedeľu odmietol, že strana, ktorú vedie spolu s doterajšou spolupredsedníčkou Amirou Mohamed Aliovou, nekriticky pristupuje k Moskve, a uviedol, že BSW odcudzuje ruské útoky na ukrajinskú civilnú infraštruktúru, ako sú aj zariadenia pre deti či energetické objekty. Vojnu na Ukrajine tiež označil za veľkú katastrofu. K nej viedlo podľa neho to, že červené čiary Ruska sa nebrali vážne.
BSW vznikla začiatkom minulého roka a až do soboty bola pomenovaná podľa svojej zakladateľky ako Aliancia Sahry Wagenknechtovej (Bündnis Sahra Wagenknecht). Po jej odstúpení z funkcie predsedníčky si však delegáti odhlasovali zmenu - od októbra budúceho roka strana ponesie názov Aliancia pre sociálnu spravodlivosť a ekonomickú rozvážnosť. Skratku BSW si však ponechá.
