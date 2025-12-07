  • Články
Bratislava

Filip Turek zo zdravotných dôvodov zrušil plánovanú schôdzku s Pavlom

Filip Turek zo zdravotných dôvodov zrušil plánovanú schôdzku s Pavlom

Plánovaná schôdzka českého prezidenta Petra Pavla s kandidátom na ministra životného prostredia v budúcej vláde Filipom Turkom sa v pondelok neuskutoční. Čestný prezident Motoristov sa zo stretnutia ospravedlnil zo zdravotných dôvodov, uviedla v nedeľu večer kancelária hlavy štátu. České média predtým informovali, že Turek sebe má problémy s chrbticou, píše TASR.

Prezident Pavel prijme v pondelok 8. decembra 2025 na Pražskom hrade len dvoch z pôvodných troch kandidátov na ministrov budúcej vlády. Filip Turek, kandidát na ministra životného prostredia, sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil zo zajtrajšieho stretnutia,“ uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie na sieti X.

Pavel sa stretne iba s Otom Klempířom, ktorý by sa mal stať ministrom kultúry, a s Borisom Šťastným, ktorý by mal byť na čele nového ministerstva športu, prevencie a zdravia.

Turek pre server iDnes.cz v nedeľu uviedol, že sa mu objavilo staré zranenie chrbtice a že jeho aktuálny zdravotný stav posudzujú lekári, pričom sa podľa neho dokonca uvažuje o operácii. Predseda Motoristov Petr Macinka v relácii TV Prima spresnil, že Turek má problémy s platničkou, napísal portál Novinky.cz.

Turek chcel prezidentovi vysvetliť všetky svoje kauzy, ktoré sa v posledných týždňoch v súvislosti s ním objavili v médiách. Pavel, ktorý ho mal na Pražskom hrade prijať ako posledného z kandidátov na ministerské posty, zastáva názor, že Turek by nemal byť členom vlády, ale chce si vypočuť jeho vysvetlenie.

Český Deník N v uplynulých týždňoch zverejnil Turkove niekdajšie údajné príspevky na sociálnych sieťach, ktoré obsahovali rasistické, homofóbne a sexistické výroky. Údajné výroky poslanca začala následne preverovať polícia ako možné trestné činy hanobenia národa, rasy, etnickej alebo inej skupiny obyvateľov, podnecovania k nenávisti a schvaľovania trestného činu.

Zdroj: Info.sk, TASR
