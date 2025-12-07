  • Články
Nedeľa, 7.12.2025Meniny má Ambróz
Bratislava

Šutaj Eštok ide do Bruselu s tým, že SR odmieta tzv. migračný pakt EÚ

  • DNES - 19:15
  • Bratislava
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v pondelok (8. 12.) odcestuje na rokovanie ministrov vnútra do Bruselu. Ako uviedol, odchádza so suverénnym postojom SR, že krajina odmieta tzv. migračný pakt EÚ. Minister o tom informoval vo videu na sociálnej sieti.

Odmietame nelegálnu migráciu, odmietame povinné relokácie, presadzujeme ochranu hraníc a trváme na suverénnom práve rozhodovať o tom, kto bude žiť na našom území,“ povedal Šutaj Eštok.

Zdôraznil, že Slovensko chce bezpečnú a fungujúcu Európu. Považuje však za absurdné, aby európski lídri diktovali, koho má SR prijímať. „Odmietam, aby sme prijímali ľudí, o ktorých nič nevieme, ktorí neuznávajú naše tradície ani hodnoty a môžu znamenať bezpečnostné riziko pre Slovensko,“ poznamenal minister.

Zároveň dodal, že SR je už dnes solidárnejšia ako väčšina členských štátov EÚ. „Prijali sme státisíce ľudí z Ukrajiny, poskytli sme im bezpečie, zdravotnú starostlivosť, školy, dávky aj prácu. Dennodenne evidujeme desiatky nových žiadostí o dočasné útočisko. Toto je reálna solidarita, nie umelo vytvárané povinné mechanizmy, ktoré nám chce nanútiť Brusel,“ skonštatoval Šutaj Eštok.

Migračný pakt EÚ je súbor povinných predpisov na riadenie migrácie v rámci EÚ a vytvára jej spoločný azylový systém. Prijatý bol v roku 2024 a proti boli Poľsko, Slovensko a Maďarsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
