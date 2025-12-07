Szijjártó: Maďarsko a SR spoločne napadnú nariadenie RePowerEU na SDEÚ
- DNES - 18:57
- Budapešť
Maďarsko a Slovensko budú na Európskom súdnom dvore iniciovať zrušenie nariadenia RePowerEU o zákaze dovozu ruských energií a požiadajú o pozastavenie jeho účinnosti počas trvania konania.
V nedeľu to na Facebooku uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Upozornila na to agentúra MTI, informuje TASR.
Orgány EÚ podľa šéfa maďarskej diplomacie chcú na budúci týždeň hlasovať o nariadení o zákaze dovozu ruskej ropy a plynu do Európy, čo by podľa jeho slov znemožnilo zabezpečenie dodávok energie pre Maďarsko a Slovensko a viedlo by k prudkému nárastu cien.
„Toto nariadenie je tiež obrovským právnym podvodom, pretože zjavne ide sankčné opatrenie, ktoré by si vyžadovalo jednomyseľný súhlas,“ povedal. „Je v rozpore aj so zmluvami EÚ, v ktorých sa uvádza, že energetická politika je v kompetencii jednotlivých štátov, a odporuje dokonca aj vlastnému stanovisku Bruselu,“ dodal.
Predbežnú dohodu o návrhu nariadenia v rámci iniciatívy RePowerEU, ktorý počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy najneskôr do jesene 2027, dosiahli v noci na stredu vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu. Pred oficiálnym prijatím ju ešte musia schváliť členské štáty a europoslanci, čo sa očakáva do konca roka.
Filip Turek zo zdravotných dôvodov zrušil plánovanú schôdzku s Pavlom
Plánovaná schôdzka českého prezidenta Petra Pavla s kandidátom na ministra životného prostredia v budúcej vláde Filipom Turkom sa v pondelok neuskutoční.
Petr Pavel: Ak Rusko zvíťazí na Ukrajine, všetci prehráme
Víťazstvo Ruska vo vojne proti Ukrajine by znamenalo porážku celého Západu, varoval český prezident Petr Pavel v rozhovore pre nedeľňajšie noviny The Sunday Times.
Trump mladší: Otec sa vojnou na Ukrajine môže prestať zaoberať
Najstarší syn amerického prezidenta Donald Trump mladší v nedeľu vyhlásil, že jeho otec sa môže prestať zaoberať vojnou na Ukrajine.
Netanjahu očakáva veľmi skorý prechod do druhej fázy prímeria v Pásme Gazy
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu očakáva „veľmi skorý“ prechod do druhej fázy prímeria v Pásme Gazy.