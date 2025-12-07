  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 7.12.2025Meniny má Ambróz
Bratislava

Szijjártó: Maďarsko a SR spoločne napadnú nariadenie RePowerEU na SDEÚ

  • DNES - 18:57
  • Budapešť
Szijjártó: Maďarsko a SR spoločne napadnú nariadenie RePowerEU na SDEÚ

Maďarsko a Slovensko budú na Európskom súdnom dvore iniciovať zrušenie nariadenia RePowerEU o zákaze dovozu ruských energií a požiadajú o pozastavenie jeho účinnosti počas trvania konania.

V nedeľu to na Facebooku uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Upozornila na to agentúra MTI, informuje TASR.

Orgány EÚ podľa šéfa maďarskej diplomacie chcú na budúci týždeň hlasovať o nariadení o zákaze dovozu ruskej ropy a plynu do Európy, čo by podľa jeho slov znemožnilo zabezpečenie dodávok energie pre Maďarsko a Slovensko a viedlo by k prudkému nárastu cien.

Toto nariadenie je tiež obrovským právnym podvodom, pretože zjavne ide sankčné opatrenie, ktoré by si vyžadovalo jednomyseľný súhlas,“ povedal. „Je v rozpore aj so zmluvami EÚ, v ktorých sa uvádza, že energetická politika je v kompetencii jednotlivých štátov, a odporuje dokonca aj vlastnému stanovisku Bruselu,“ dodal.

Predbežnú dohodu o návrhu nariadenia v rámci iniciatívy RePowerEU, ktorý počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy najneskôr do jesene 2027, dosiahli v noci na stredu vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu. Pred oficiálnym prijatím ju ešte musia schváliť členské štáty a europoslanci, čo sa očakáva do konca roka.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Filip Turek zo zdravotných dôvodov zrušil plánovanú schôdzku s Pavlom

Filip Turek zo zdravotných dôvodov zrušil plánovanú schôdzku s Pavlom

DNES - 19:36Zahraničné

Plánovaná schôdzka českého prezidenta Petra Pavla s kandidátom na ministra životného prostredia v budúcej vláde Filipom Turkom sa v pondelok neuskutoční.

Petr Pavel: Ak Rusko zvíťazí na Ukrajine, všetci prehráme

Petr Pavel: Ak Rusko zvíťazí na Ukrajine, všetci prehráme

DNES - 18:50Zahraničné

Víťazstvo Ruska vo vojne proti Ukrajine by znamenalo porážku celého Západu, varoval český prezident Petr Pavel v rozhovore pre nedeľňajšie noviny The Sunday Times.

Trump mladší: Otec sa vojnou na Ukrajine môže prestať zaoberať

Trump mladší: Otec sa vojnou na Ukrajine môže prestať zaoberať

DNES - 17:25Zahraničné

Najstarší syn amerického prezidenta Donald Trump mladší v nedeľu vyhlásil, že jeho otec sa môže prestať zaoberať vojnou na Ukrajine.

Netanjahu očakáva veľmi skorý prechod do druhej fázy prímeria v Pásme Gazy

Netanjahu očakáva veľmi skorý prechod do druhej fázy prímeria v Pásme Gazy

DNES - 14:04Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu očakáva „veľmi skorý“ prechod do druhej fázy prímeria v Pásme Gazy.

Vosveteit.sk
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslímeNajväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Celú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslíkCelú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslík
Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očamiNiečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosťVedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniekSme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovaniaPred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvoriliNová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobiluGoogle bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP