Trump mladší: Otec sa vojnou na Ukrajine môže prestať zaoberať

Najstarší syn amerického prezidenta Donald Trump mladší v nedeľu vyhlásil, že jeho otec sa môže prestať zaoberať vojnou na Ukrajine.

Vyjadril sa tak na fóre v katarskej Dauhe, pričom sa vyslovil proti pokračovaniu ďalších bojov. Ukrajinu označil za skorumpovanú krajinu, z ktorej bohatí utiekli a proti Rusku podľa neho bojuje „roľnícka trieda“. Upozornili na to denník The Guardian a televízia Sky News.

Trump mladší si myslí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predlžuje vojnu, pretože vie, že v prípade jej ukončenia by nikdy nevyhral voľby. Kritizoval aj šéfku zahraničnej politiky EÚ Kaju Kallasovú. Európske sankcie podľa neho nefungujú, pretože len zvyšujú cenu ropy, z predaja ktorej môže Rusko financovať vojnu a Európa iba čaká, kedy Rusko zbankrotuje. „To nie je plán,“ zdôraznil.

Na otázku, či je možné, že jeho otec, ktorý sa uchádzal o zvolenie s prísľubom vyjednania mieru na Ukrajine, sa touto otázkou prestane zaoberať, Trump mladší odpovedal, že možno áno. Pripustil, že jeho otec je jedným z najmenej predvídateľných ľudí v politike. Prisľúbil tiež, že USA už viac nebudú „idiotom so šekovou knižkou“.

Guardian pripomína, že Trump mladší nemá žiadnu oficiálnu funkciu v americkej vláde. Patrí však medzi kľúčové osobnosti v neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou). Podľa denníka jeho tvrdenia odrážajú antipatie niektorých členov Trumpovho tímu voči ukrajinskej vláde a prichádzajú v čase, keď americkí vyjednávači navrhujú, aby sa Kyjev vzdal časti svojho územia.

Zdroj: Info.sk, TASR
