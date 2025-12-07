  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 7.12.2025Meniny má Ambróz
Bratislava

Žiadosť o cigaretu skončila lúpežou: Trojica prepadla 35-ročného muža

  • DNES - 17:04
  • Zvolen
Žiadosť o cigaretu skončila lúpežou: Trojica prepadla 35-ročného muža

Polícia obvinila troch mužov vrátane mladistvého z lúpeže, ku ktorej došlo v nedeľu 30. novembra v skorých ranných hodinách na zvolenskom sídlisku Západ.

Obeťou brutálneho útoku sa stal 35-ročný obyvateľ Zvolena, ktorý sa vracal domov z nočného podniku. V blízkosti dreveného mosta medzi Strážskou cestou a riekou Hron narazil na trojicu neznámych mužov. Jeden z nich ho požiadal o cigaretu, muž mu vyhovel a začali sa rozprávať.

Situácia sa však rýchlo zvrhla. Jeden z trojice začal poškodeného prehľadávať a siahať mu do vreciek. Muž sa dal na útek a volal o pomoc, no útočníci ho dobehli a fyzicky napadli. Všetci traja ho bili a kopali.

Počas útoku vypadla obeti z vrecka peňaženka s osobnými dokladmi, platobnou kartou a hotovosťou. Páchatelia si ju privlastnili a z miesta utiekli. Napadnutý muž utrpel zranenia, s ktorými musel vyhľadať lekárske ošetrenie.

Zvolenskí kriminalisti identifikovali podozrivých v krátkom čase. Zadržali troch Zvolenčanov vo veku 17, 20 a 24 rokov. Vyšetrovateľ im vzniesol obvinenie zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva.

Všetci traja obvinení boli umiestnení do policajnej cely. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na ich vzatie do vyšetrovacej väzby. Prípad naďalej vyšetrujú.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Sviečky by nemali horieť bez dozoru a pri horľavých materiáloch

Sviečky by nemali horieť bez dozoru a pri horľavých materiáloch

DNES - 16:19Domáce

Sviečky by nikdy nemali horieť bez dozoru ani v blízkosti horľavých materiálov, ako sú záclony či nábytok. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) to pripomína na sociálnej sieti v súvislosti s adventným obdobím.

Danko nevylúčil, že SNS nepodporí návrh o ÚOO, ak ho prezident vráti NRSR

Danko nevylúčil, že SNS nepodporí návrh o ÚOO, ak ho prezident vráti NRSR

DNES - 14:29Domáce

Predseda SNS nevylučuje, že sa jeho poslanecký klub zdrží hlasovania o návrhu zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad, ak ho Peter Pellegrini nepodpíše a vráti do Národnej rady SR.

Peter Žiga: Nový šéf európskeho výboru by mohol byť známy budúci týždeň

Peter Žiga: Nový šéf európskeho výboru by mohol byť známy budúci týždeň

DNES - 13:22Domáce

Meno nového šéfa Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti by mohlo byť známe budúci týždeň.

Psychologička: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce

Psychologička: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce

DNES - 8:09Domáce

Hoci sa Vianoce považujú za najkrajšie sviatky v roku, pre mnohých ľudí sú stresujúcim obdobím.

Vosveteit.sk
Celú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslíkCelú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslík
Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očamiNiečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosťVedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniekSme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovaniaPred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvoriliNová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobiluGoogle bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektorEurópska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP