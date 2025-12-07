Žiadosť o cigaretu skončila lúpežou: Trojica prepadla 35-ročného muža
Polícia obvinila troch mužov vrátane mladistvého z lúpeže, ku ktorej došlo v nedeľu 30. novembra v skorých ranných hodinách na zvolenskom sídlisku Západ.
Obeťou brutálneho útoku sa stal 35-ročný obyvateľ Zvolena, ktorý sa vracal domov z nočného podniku. V blízkosti dreveného mosta medzi Strážskou cestou a riekou Hron narazil na trojicu neznámych mužov. Jeden z nich ho požiadal o cigaretu, muž mu vyhovel a začali sa rozprávať.
Situácia sa však rýchlo zvrhla. Jeden z trojice začal poškodeného prehľadávať a siahať mu do vreciek. Muž sa dal na útek a volal o pomoc, no útočníci ho dobehli a fyzicky napadli. Všetci traja ho bili a kopali.
Počas útoku vypadla obeti z vrecka peňaženka s osobnými dokladmi, platobnou kartou a hotovosťou. Páchatelia si ju privlastnili a z miesta utiekli. Napadnutý muž utrpel zranenia, s ktorými musel vyhľadať lekárske ošetrenie.
Zvolenskí kriminalisti identifikovali podozrivých v krátkom čase. Zadržali troch Zvolenčanov vo veku 17, 20 a 24 rokov. Vyšetrovateľ im vzniesol obvinenie zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva.
Všetci traja obvinení boli umiestnení do policajnej cely. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na ich vzatie do vyšetrovacej väzby. Prípad naďalej vyšetrujú.
