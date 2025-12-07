Sviečky by nemali horieť bez dozoru a pri horľavých materiáloch
Sviečky by nikdy nemali horieť bez dozoru ani v blízkosti horľavých materiálov, ako sú záclony či nábytok. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) to pripomína na sociálnej sieti v súvislosti s adventným obdobím.
Sviečky odporúča pokladať na nehorľavú podložku, ktorá je zabezpečená proti prevráteniu. „Dajte pozor na kontakt sviečok s ihličím, adventný veniec umiestnite do bezpečnej vzdialenosti od detí a zvierat,“ doplnili hasiči.
Pri vzniku požiaru odporúčajú ihneď volať hasičov na číslo 150 alebo 112. Menší požiar podľa ich slov možno skúsiť uhasiť prenosným hasiacim prístrojom alebo iným vhodným spôsobom.
HaZZ zároveň radí používať len certifikované vianočné osvetlenie a rešpektovať pokyny výrobcu. „Nevykonávajte doň neodborné zásahy v súvislosti s opravou. Vypnite osvetlenie, keď nie je nikto v byte,“ dodali hasiči.
Danko nevylúčil, že SNS nepodporí návrh o ÚOO, ak ho prezident vráti NRSR
Predseda SNS nevylučuje, že sa jeho poslanecký klub zdrží hlasovania o návrhu zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad, ak ho Peter Pellegrini nepodpíše a vráti do Národnej rady SR.
Peter Žiga: Nový šéf európskeho výboru by mohol byť známy budúci týždeň
Meno nového šéfa Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti by mohlo byť známe budúci týždeň.
Psychologička: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce
Hoci sa Vianoce považujú za najkrajšie sviatky v roku, pre mnohých ľudí sú stresujúcim obdobím.
Kresťania slávia druhú adventnú nedeľu
Kresťania slávia 7. decembra druhú adventnú nedeľu. Katolíci i evanjelici počas tohto dňa na adventnom venci zapaľujú druhú sviečku, ktorá symbolizuje mier.