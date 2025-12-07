  • Články
Nedeľa, 7.12.2025
Bratislava

  DNES - 16:19
  Bratislava
Sviečky by nemali horieť bez dozoru a pri horľavých materiáloch

Sviečky by nikdy nemali horieť bez dozoru ani v blízkosti horľavých materiálov, ako sú záclony či nábytok. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) to pripomína na sociálnej sieti v súvislosti s adventným obdobím.

Sviečky odporúča pokladať na nehorľavú podložku, ktorá je zabezpečená proti prevráteniu. „Dajte pozor na kontakt sviečok s ihličím, adventný veniec umiestnite do bezpečnej vzdialenosti od detí a zvierat,“ doplnili hasiči.

Pri vzniku požiaru odporúčajú ihneď volať hasičov na číslo 150 alebo 112. Menší požiar podľa ich slov možno skúsiť uhasiť prenosným hasiacim prístrojom alebo iným vhodným spôsobom.

HaZZ zároveň radí používať len certifikované vianočné osvetlenie a rešpektovať pokyny výrobcu. „Nevykonávajte doň neodborné zásahy v súvislosti s opravou. Vypnite osvetlenie, keď nie je nikto v byte,“ dodali hasiči.

Zdroj: Info.sk, TASR
