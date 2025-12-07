Danko nevylúčil, že SNS nepodporí návrh o ÚOO, ak ho prezident vráti NRSR
Predseda SNS Andrej Danko nevylučuje, že sa jeho poslanecký klub zdrží hlasovania o návrhu zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad, ak ho prezident SR Peter Pellegrini nepodpíše a vráti do Národnej rady SR.
Tvrdí, že Pellegrini by tak „hodil cez palubu“ predsedu Hlasu-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Líder KDH Milan Majerský návrh zákona opakovane skritizoval. Obaja sa zároveň zhodli na tom, že je potrebné rokovať aj o množstve iných zákonov. Vyplýva to z vyjadrení politikov v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.
„Slovensko potrebuje množstvo iných zákonov. My dva týždne riešime rušenie úradu, lebo to chceli koaliční partneri. A dnes prezident povie, že on vlastne hodí cez palubu Matúša Šutaja Eštoka, že mu to nepodpíše. (...) Ak sa stane, že to vráti, pozriem si argument a nevylučujem, že sa aj pri tom potom už zdržíme,“ vyhlásil Danko. Prezidenta skritizoval aj za jeho vyjadrenia, že nemá nič so stranou Hlas-SD ani s koalíciou.
Majerský privítal Dankov postoj v súvislosti s návrhom zákona. Súhlasí s ním, že v parlamente je množstvo iných zákonov, o ktorých treba rokovať. „Vláda dva týždne zabila tým, že sme rokovali o úrade, ktorý mal chrániť bežných ľudí,“ poznamenal. Nemyslí si, že pozmeňujúce návrhy k zákonu budú postačujúce na to, aby Slovensku nespôsobil problémy u Európskej komisie. „Ja si myslím, že tento zákon by mal byť čo najskôr stiahnutý,“ povedal líder KDH. Zároveň súhlasí s Dankom, že prezident si nad stranou Hlas „umyl ruky“. „Ale hlas Hlasu ho dobieha,“ doplnil.
V diskusii sa dotkli aj plánovaného hlasovania o návrhu na odvolanie Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z funkcie predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. „Čo sa týka problému Ferenčáka, je to vec Hlasu, ktorý si musí povedať, či ho chce stratiť alebo ho nechce stratiť. Zatiaľ sme hlasovanie o jeho odvolaní odložili,“ poznamenal predseda SNS. Majerský nechcel prezradiť, ako bude KDH pri odvolávaní hlasovať. „Určite sa za Ferenčáka nehodíme ako hokejisti do strely,“ doplnil.
Danko zároveň priznal, že koalícia sa „trasie“. Deklaroval však, že si ctí koaličnú zmluvu a nemá záujem vládu „rozbíjať“. Politika podľa neho vždy bude o kompromisoch. Verí tiež, že súčasná koalícia dovládne do riadnych parlamentných volieb. „Vy si myslíte, že ja som šťastný v tej koalícii? Ale vždy lepšie ako Šimečka, Gröhling a Matovič,“ skonštatoval Danko. Majerský koalíciu označil za zlepenec.
Peter Žiga: Nový šéf európskeho výboru by mohol byť známy budúci týždeň
Meno nového šéfa Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti by mohlo byť známe budúci týždeň.
Psychologička: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce
Hoci sa Vianoce považujú za najkrajšie sviatky v roku, pre mnohých ľudí sú stresujúcim obdobím.
Kresťania slávia druhú adventnú nedeľu
Kresťania slávia 7. decembra druhú adventnú nedeľu. Katolíci i evanjelici počas tohto dňa na adventnom venci zapaľujú druhú sviečku, ktorá symbolizuje mier.
Polícia v Bratislave odhalila pri teoretickej skúške z autoškoly podvodníka
Bratislavská polícia odhalila v stredu (3. 12.) počas vykonávania teoretických skúšok z pravidiel cestnej premávky muža z Kórejskej republiky, ktorý sa pokúsil absolvovať testy v mene inej osoby.