Andrej Danko: Niektoré skupiny ľudí by mohli byť oslobodené od vyšších odvodov
- DNES - 14:10
- Bratislava
Od 1. júla budúceho roka by mohli byť niektoré skupiny ľudí oslobodené od platení vyšších odvodov.
Stanoviť by sa mohli limity odvodov pre dôchodcov, živnostníkov či pre ľudí, ktorí majú svoj riadny pracovný pomer, no okrem toho si ešte privyrábajú inou prácou. Uviedol to šéf koaličnej SNS Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 s tým, že o tejto téme diskutuje s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom (Hlas-SD).
„Áno, bude to na jar schválené, minister Erik Tomáš už to má nastavené tak, aby sme stanovili limity pre osoby, ktoré nebudú platiť tie odvody, teda od 1. júla, aby neboli zaťažené tými vyššími odvodmi,“ povedal Danko.
Ďalšou témou diskusie bola energopomoc, pri ktorej predseda opozičného KDH Milan Majerský zdôraznil, že je viditeľná absencia zákona o energetickej chudobe, ktorý by stanovil adresnú pomoc pre najchudobnejších ľudí odkázaných na pomoc s drahými energiami. Kritizoval vládou schválenú energopomoc pre 90 % ľudí za takmer 400 miliónov eur, ktorá podľa neho nie je adresná.
Danko má pri zákone problém s tým, že energopomoc dostanú aj tí, ktorí majú vysoké platy. Spresnil, že tie hranice, kto ju dostane, mali byť jasne stanovené a štát mohol využiť dáta od Sociálnej poisťovne, ktorá má údaje o výške platov ľudí. Myslí si, že podľa toho sa dalo zistiť, ktorí Slováci majú a nemajú nárok na energopomoc. „Hľadal by som riešenie v Sociálnej poisťovni, ktorá by identifikovala nielen energetickú chudobu, ale celkovú chudobu, ktorá je na Slovensku,“ vysvetlil Danko.
Dôležité podľa neho je, že štát stále pomáha ľuďom s cenami energií a 90 % domácností túto podporu dostane. „Keď sa nezlepší niečo s energetickými vstupmi, nenaštartuje sa ekonomika daňovými úľavami, nebude sa podporovať spotreba a lepšie čerpanie eurofondov, tak sa ekonomika nemôže pohnúť,“ uzavrel Danko.
Majerský dodal, že veľa financií by sa dalo ušetriť na energiách v rámci verejnej správy a na ministerstvách, ak by sa viac v tomto sektore konsolidovalo napríklad pri nákupe motorových vozidiel.
