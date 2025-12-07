  • Články
Netanjahu očakáva veľmi skorý prechod do druhej fázy prímeria v Pásme Gazy

  • DNES - 14:04
  • Jeruzalem
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu očakáva „veľmi skorý“ prechod do druhej fázy prímeria v Pásme Gazy. Vyjadril sa tak v nedeľu na tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, ktorý je na návšteve Izraela.

Diskutovali sme o tom, ako ukončiť vládu Hamasu v Gaze... Dokončili sme prvú fázu... A očakávame, že veľmi skoro prejdeme do druhej fázy, ktorá je náročnejšia,“ povedal Netanjahu, ktorý plánuje s americkým prezidentom Donaldom Trumpom ešte v decembri rokovať o ukončení vlády palestínskeho militantného hnutia Hamas v Gaze. Ide podľa neho o nevyhnutný krok na zabezpečenie novej budúcnosti pre Pásmo Gazy.

Rokovania o druhej fáze Trumpovho 20-bodového plánu na ukončenie vojny v Pásme Gazy v súčasnosti pokračujú. V rámci nej má Izrael stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy, tamojšiu vládu má prevziať dočasná prechodná správa zložená z palestínskych technokratov pod dohľadom medzinárodnej tzv. Rady mieru a nasadené do tam majú byť medzinárodné stabilizačné sily. Po skončení druhej fázy bude podľa Netanjahua navyše potrebné Gazu „deradikalizovať“, podobne ako Nemecko po druhej svetovej vojne.

Izraelský premiér tiež opätovne odmietol vznik Palestínskeho štátu. Cieľom takéhoto štátu by podľa neho totiž bolo zničenie Izraela. „V Gaze už mali štát, de facto štát, a ten bol použitý na to, aby sa pokúsili zničiť jediný židovský štát,“ uviedol Netanjahu.

Zdroj: Info.sk, TASR
