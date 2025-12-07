  • Články
Bratislava

Peter Žiga: Nový šéf európskeho výboru by mohol byť známy budúci týždeň

  • DNES - 13:22
  • Bratislava
Peter Žiga: Nový šéf európskeho výboru by mohol byť známy budúci týždeň

Meno nového šéfa Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti by mohlo byť známe budúci týždeň.

V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to naznačil podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD). Spresnil, že v koalícii však rokovania o obsadení tohto postu stále prebiehajú.

Ďalší podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) potvrdil, že Jánovi Ferenčákovi (Hlas-SD), ktorý je aktuálne v parlamente z postu šéfa európskeho výboru odvolávaný, ponúkli návrhy riešení v prípade jeho skončenia na tejto pozícii. Podľa Gašparových slov ich však Ferenčák odmietol. Opozičná poslankyňa Zuzana Števulová (PS) v tejto súvislosti konštatovala, že vládna koalícia venuje všetku svoju energiu vlastným problémom než problémom krajiny.

V diskusii sa z veľkej časti dotkli aj témy návrhu zákona na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, o ktorom sa aktuálne rokuje v parlamente. Gašpar tvrdil, že zrušenie ÚOO je pre voličov Smeru-SD vecnou témou, podľa Števulovej to nie je v záujme Slovenska. Takisto je podľa nej návrh zákona v rozpore s Ústavou SR a právom Európskej únie.

Žiga a Števulová sa zároveň zhodli, že o tomto návrhu zákona sa v parlamente diskutuje už pridlho. Podľa Žigu je ÚOO nefunkčný, politicky zafarbený a účelový. V parlamente sa podľa neho však príliš dlho rieši pre obštrukcie opozície. Poznamenal, že keby tak nerobila, mohli prejsť aj iné návrhy zákonov. Aj samotní oznamovatelia sa podľa jeho slov sťažujú, že úrad nekoná tak, ako by mal, a poskytuje účelovú ochranu niektorým ľuďom. Podpredseda KDH Viliam Karas poznamenal, že pri rušení ÚOO absentuje štátnickosť a nadhľad. Takisto boli podľa neho porušené pravidlá skráteného legislatívneho konania.

Zdroj: Info.sk, TASR
