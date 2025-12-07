  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 7.12.2025Meniny má Ambróz
Bratislava

Peskov: Zmeny v stratégii USA sú „do značnej miery v súlade“ s ruskými zámermi

  • DNES - 12:19
  • Moskva
Peskov: Zmeny v stratégii USA sú „do značnej miery v súlade“ s ruskými zámermi

Rusko víta zmeny v americkej národnej bezpečnostnej stratégii a tvrdí, že tieto úpravy predstavujú radikálny odklon od predchádzajúcej politiky Washingtonu a sú „do veľkej miery v súlade“ s víziou Moskvy.

V rozhovore pre televíziu Rossija 1 to v nedeľu uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, citovaný agentúrou AFP.

Úpravy, ktoré vidíme, sú do veľkej miery v súlade s našou víziou,“ povedal Peskov. „Možno budeme môcť dúfať, že budeme schopní konštruktívne pokračovať v našej spoločnej práci na hľadaní mierového riešenia na Ukrajine.“

Peskov zároveň upozornil, že nová koncepcia americkej bezpečnostnej stratégie je povzbudivá, no treba byť opatrný. „Keď je všetko napísané veľmi krásne a koncepčne, to, čo sa u nich nazýva deep state, môže robiť veci inak. Preto musíme veľmi pozorne sledovať, ako sa tento koncept implementuje.“

Hovorca Kremľa reagoval na novú stratégiu národnej bezpečnosti, ktorú tento týždeň zverejnili v USA a ktorá načrtáva kľúčové priority Washingtonu vo svete.

Vláda Donalda Trumpa predstavila novú národnú bezpečnostnú stratégiu v piatok. Ide o dokument, aký vydávajú prezidenti USA zvyčajne raz za volebné obdobie.

Nová stratégia znamená výrazný posun od univerzálneho amerického intervencionizmu k pragmatickejšiemu, národným záujmom podriadenému prístupu: USA sa viac sústredia na vnútornú politiku, technologickú a ekonomickú silu a obranu.

Dokument počíta s investíciami do zbrojenia, modernizácie jadrového arzenálu, hypersonických zbraní, kybernetickej a vesmírnej vojny. USA v nej prioritizujú ochranu vlastných hraníc a znižujú ambíciu zasahovať všade vo svete.

Stratégia tiež predpokladá prehodnotenie vzťahov s Európou – dokument kritizuje niektoré trendy v Európe, vrátane migračnej politiky, regulácií či otázok slobody slova, a počíta s menším záväzkom USA voči určitým zahraničným záväzkom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Sikorski Muskovi: Choďte na Mars, nacistické pozdravy tam nie sú cenzurované

Sikorski Muskovi: Choďte na Mars, nacistické pozdravy tam nie sú cenzurované

DNES - 13:22Zahraničné

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v sobotu ostro reagoval na návrhy amerického miliardára Elona Muska, ktorý predtým na svojej sociálnej sieti X navrhol rozpustenie EÚ.

Vodca sýrskych alavitov vyzýva na bojkot osláv zosadenia režimu Bašára Asada

Vodca sýrskych alavitov vyzýva na bojkot osláv zosadenia režimu Bašára Asada

DNES - 9:52Zahraničné

Duchovný vodca alavitov v Sýrii vyzval v sobotu členov svojej komunity, aby na protest proti „represívnym“ novým orgánom moci bojkotovali oslavy pripomínajúce prvé výročie zosadenia dlhoročného vládcu Bašára Asada.

Pomedzie Aljašky a Yukonu zasiahlo silné zemetrasenie bez obetí a škôd

Pomedzie Aljašky a Yukonu zasiahlo silné zemetrasenie bez obetí a škôd

DNES - 7:56Zahraničné

Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,0 v sobotu otriaslo hornatou, riedko osídlenou oblasťou ležiacou na hranici amerického štátu Aljaška a kanadského územia Yukon, uviedli seizmológovia.

Axios: Zelenskyj s americkými vyjednávačmi hovoril o území a zárukách

Axios: Zelenskyj s americkými vyjednávačmi hovoril o území a zárukách

DNES - 6:20Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu dve hodiny telefonoval s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Hovorili spolu o územných otázkach a bezpečnostných zárukách.

Vosveteit.sk
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosťVedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniekSme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovaniaPred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvoriliNová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobiluGoogle bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektorEurópska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajtyTvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
EÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromieEÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP