Peskov: Zmeny v stratégii USA sú „do značnej miery v súlade“ s ruskými zámermi
- DNES - 12:19
- Moskva
Rusko víta zmeny v americkej národnej bezpečnostnej stratégii a tvrdí, že tieto úpravy predstavujú radikálny odklon od predchádzajúcej politiky Washingtonu a sú „do veľkej miery v súlade“ s víziou Moskvy.
V rozhovore pre televíziu Rossija 1 to v nedeľu uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, citovaný agentúrou AFP.
„Úpravy, ktoré vidíme, sú do veľkej miery v súlade s našou víziou,“ povedal Peskov. „Možno budeme môcť dúfať, že budeme schopní konštruktívne pokračovať v našej spoločnej práci na hľadaní mierového riešenia na Ukrajine.“
Peskov zároveň upozornil, že nová koncepcia americkej bezpečnostnej stratégie je povzbudivá, no treba byť opatrný. „Keď je všetko napísané veľmi krásne a koncepčne, to, čo sa u nich nazýva deep state, môže robiť veci inak. Preto musíme veľmi pozorne sledovať, ako sa tento koncept implementuje.“
Hovorca Kremľa reagoval na novú stratégiu národnej bezpečnosti, ktorú tento týždeň zverejnili v USA a ktorá načrtáva kľúčové priority Washingtonu vo svete.
Vláda Donalda Trumpa predstavila novú národnú bezpečnostnú stratégiu v piatok. Ide o dokument, aký vydávajú prezidenti USA zvyčajne raz za volebné obdobie.
Nová stratégia znamená výrazný posun od univerzálneho amerického intervencionizmu k pragmatickejšiemu, národným záujmom podriadenému prístupu: USA sa viac sústredia na vnútornú politiku, technologickú a ekonomickú silu a obranu.
Dokument počíta s investíciami do zbrojenia, modernizácie jadrového arzenálu, hypersonických zbraní, kybernetickej a vesmírnej vojny. USA v nej prioritizujú ochranu vlastných hraníc a znižujú ambíciu zasahovať všade vo svete.
Stratégia tiež predpokladá prehodnotenie vzťahov s Európou – dokument kritizuje niektoré trendy v Európe, vrátane migračnej politiky, regulácií či otázok slobody slova, a počíta s menším záväzkom USA voči určitým zahraničným záväzkom.
