  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 7.12.2025Meniny má Ambróz
Bratislava

Vodca sýrskych alavitov vyzýva na bojkot osláv zosadenia režimu Bašára Asada

  • DNES - 9:52
  • Damask
Vodca sýrskych alavitov vyzýva na bojkot osláv zosadenia režimu Bašára Asada

Duchovný vodca alavitov v Sýrii vyzval v sobotu členov svojej komunity, aby na protest proti „represívnym“ novým orgánom moci bojkotovali oslavy pripomínajúce prvé výročie zosadenia dlhoročného vládcu Bašára Asada.

Ako pripomenula agentúra AFP, Sýrčania si od konca novembra pripomínajú, že uplynul rok odvtedy, ako islamistické sily po takmer 14 rokoch občianskej vojny prevzali kontrolu nad Sýriou a odstavili Asada.

Od Asadovho zvrhnutia, ktorý sám patrí k alavitom, sa táto náboženská menšina stala cieľom útokov. Napríklad v marci v oblasti na pobreží Stredozemného mora, ktorá je baštou tejto komunity, zahynuli stovky ľudí. Podľa sýrskych úradov zahynulo počas sektárskeho násilia v marci najmenej 1426 členov alavitskej komunity, pričom násilnosti sa podľa nich začali útokmi stúpencov Asada na vládne jednotky. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedlo, že počet obetí presiahol 1700.

Pod heslom slobody chcú nanútiť oslavovanie zmeny jedného represívneho režimu za ďalší, ešte represívnejší,“ uviedol Ghazal Ghazal, predseda Islamskej alavitskej rady v Sýrii a v zahraničí.

Vo videu na Facebooku Ghazal vyzval, aby sa alaviti zjednotili a zapojili do „všeobecného a komplexného štrajku“ a od 8. do 12. decembra zostali doma, čím odmietnu „posilnenie novej tyranie, ktorá je ešte krutejšia, vylučujúca a despotická“.

AFP doplnila, že kurdská administratíva ovládajúca časti severnej a severovýchodnej Sýrie v sobotu oznámila zákaz verejných zhromaždení a podujatí na nedeľu a pondelok „z dôvodu súčasnej bezpečnostnej situácie a zvýšenej aktivity teroristických buniek“. Dekrét zakazuje v týchto dňoch aj streľbu a používanie pyrotechniky.

Kurdská administratíva súhlasila s integráciou svojich inštitúcií pod centrálnu vládu v Damasku. Tento proces sa mal ukončiť do konca kalendárneho roka, ale zastavil sa. Kurdskí predstavitelia požadujú decentralizáciu, ktorú nové úrady v Damasku odmietli realizovať.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pomedzie Aljašky a Yukonu zasiahlo silné zemetrasenie bez obetí a škôd

Pomedzie Aljašky a Yukonu zasiahlo silné zemetrasenie bez obetí a škôd

DNES - 7:56Zahraničné

Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,0 v sobotu otriaslo hornatou, riedko osídlenou oblasťou ležiacou na hranici amerického štátu Aljaška a kanadského územia Yukon, uviedli seizmológovia.

Axios: Zelenskyj s americkými vyjednávačmi hovoril o území a zárukách

Axios: Zelenskyj s americkými vyjednávačmi hovoril o území a zárukách

DNES - 6:20Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu dve hodiny telefonoval s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Hovorili spolu o územných otázkach a bezpečnostných zárukách.

Irán zatkol dvoch organizátorov maratónu, na ktorom účastníčky nenosili hidžáb

Irán zatkol dvoch organizátorov maratónu, na ktorom účastníčky nenosili hidžáb

DNES - 5:57Zahraničné

Iránske orgány v sobotu zatkli dvoch organizátorov maratónu, ktorý sa bežal na ostrove Kiš v Perzskom zálive. Internetom sa totiž začali šíriť fotografie, z ktorých vyplýva, že účastníčky maratónu na sebe nemali hidžáb.

Merz: Podpora Izraela je „nemenným jadrom“ nemeckej politiky

Merz: Podpora Izraela je „nemenným jadrom“ nemeckej politiky

DNES - 5:54Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval v sobotu do Izraela na svoju prvú návštevu od nástupu do funkcie. Spolkový kancelár označil podporu Berlína pre Izrael za nemenné jadro nemeckej zahraničnej politiky.

Vosveteit.sk
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniekSme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovaniaPred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvoriliNová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobiluGoogle bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektorEurópska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajtyTvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
EÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromieEÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromie
Zničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčikZničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčik
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobilVianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP