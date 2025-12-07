  • Články
Nedeľa, 7.12.2025
Psychologička: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce

  • DNES - 8:09
Psychologička: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce

Hoci sa Vianoce považujú za najkrajšie sviatky v roku, pre mnohých ľudí sú stresujúcim obdobím.

Snaha splniť si povinnosti v práci a popri tom stihnúť všetko potrebné v domácnosti, vrátane vianočných nákupov, vytvára na človeka tlak. „Nervozitou a prehnaným očakávaním si Vianoce môžeme pokaziť,“ upozornila v relácii TASR TV Zdravie psychologička Eva Klimová.

Keď budeme na Vianoce vyčerpaní, tak si nebudeme vedieť užiť ani tie kratučké chvíle pokoja,“ konštatovala. Ľudia by si podľa nej mali uvedomiť, že na Vianoce nemusí byť všetko dokonalé ako vo filmoch alebo na instagramových fotografiách. Ani v bežnom živote počas roka to tak nie je. „Dovoľme si relaxovať, ísť na prechádzku, vnímajme atmosféru, stretávajme sa s ľuďmi,“ radí odborníčka.

Pri rodinných stretnutiach by sa podľa nej ľudia mali vyhýbať témam, ktoré spôsobujú konflikt. „Pokiaľ chceme pohodu pri stole, tak neotvárajme témy, ktoré sú kritické, pri ktorých vieme, že sa rodina nezhodne, nebavme sa o politike, svetonázore jednotlivých ľudí, nevyťahujme staré krivdy,“ dodala psychologička.

Aby bol Štedrý večer naozaj príjemný je podľa odborníčky dobré vopred si rozdeliť úlohy, ktoré pred sviatkami treba stihnúť. „Dobré je urobiť si zoznam vecí, ktoré treba stihnúť, a potom si na ňom označiť tie, ktoré sú naozaj nevyhnutné,“ navrhla. Pokiaľ človek nežije sám, treba podľa nej úlohy v domácnosti rozdeliť medzi jej členov.

Psychologička upozornila, že Vianoce nie sú len o trávení času v kruhu rodiny, pretože mnohí ľudia žijú sami. „Samota, ako taká, nie je niekedy na prekážku a niektorí ľudia si dokonca chcú užiť na Vianoce pokoj,“ dodala. Horšie je to v prípadoch, keď sa prihlási pocit osamelosti a ľudia nemajú vo svojom okolí niekoho, s kým by zdieľali vianočný večer.

V mnohých mestách sa už rozbieha komunitný život, existujú rôzne spoločné večere, kde sa ľudia môžu zúčastniť, prípadne aj prísť pomôcť rozdávať vianočnú večeru pre bezdomovcov alebo ľudí v sociálnej núdzi,“ konštatovala Klimová.

Každý z nás podľa nej môže pomôcť priateľom alebo známym prekonať pocit samoty počas sviatkov. „Môžeme poslať esemesku, vianočný pozdrav alebo prianie známemu, väčšinou na to ľudia odpovedajú,“ poradila. „Pocit samoty sa dá eliminovať aj príjemnými spomienkami, napríklad otvorením albumu s fotografiami alebo s nejakým pekným filmom,“ povedala.

Ak si so smútkom nevieme poradiť sami, prípadne máme vážnejšie psychické ťažkosti, máme možnosť zavolať na niektorú z krízových liniek a požiadať o pomoc odborníkov. „Všetky sviatky, kedy prežívame silnejšie emócie, spôsobujú nápor na krízové linky. Na krízových linkách riešia depresie alebo vážnejšie úzkosti a iné stavy. Osobne si myslím, že bude vyťažená aj linka pre seniorov,“ odhadla Klimová.

Zdroj: Info.sk, TASR
