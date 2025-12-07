Pomedzie Aljašky a Yukonu zasiahlo silné zemetrasenie bez obetí a škôd
- DNES - 7:56
- Los Angeles
Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,0 v sobotu otriaslo hornatou, riedko osídlenou oblasťou ležiacou na hranici amerického štátu Aljaška a kanadského územia Yukon, uviedli seizmológovia.
Po otrase o 20:41 h SEČ nasledovalo v priebehu nasledujúcich troch hodín viac ako 30 dotrasov s magnitúdou od 5,1 do 3,3, uvádza Americká geologická služba.
Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo približne 248 kilometrov západne od Whitehorse, hlavného mesta kanadského Yukonu, a 375 kilometrov severozápadne od aljašského hlavného mesta Juneau.
V Yakutate na Aljaške, neďaleko epicentra, šéf polície Theo Capes pre agentúru AFP uviedol, že v dôsledku zemetrasenia, ktoré „trvalo prekvapivo dlho, 15 až 20 sekúnd“, nedošlo k žiadnym zraneniam ani škodám.
Podľa amerického systému varovania pred cunami prílivové vlny nehrozia.
Axios: Zelenskyj s americkými vyjednávačmi hovoril o území a zárukách
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu dve hodiny telefonoval s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Hovorili spolu o územných otázkach a bezpečnostných zárukách.
Irán zatkol dvoch organizátorov maratónu, na ktorom účastníčky nenosili hidžáb
Iránske orgány v sobotu zatkli dvoch organizátorov maratónu, ktorý sa bežal na ostrove Kiš v Perzskom zálive. Internetom sa totiž začali šíriť fotografie, z ktorých vyplýva, že účastníčky maratónu na sebe nemali hidžáb.
Merz: Podpora Izraela je „nemenným jadrom“ nemeckej politiky
Nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval v sobotu do Izraela na svoju prvú návštevu od nástupu do funkcie. Spolkový kancelár označil podporu Berlína pre Izrael za nemenné jadro nemeckej zahraničnej politiky.
Erdogan telefonicky vyzval Madura, aby pokračoval v otvorenom dialógu s USA
Turecký prezident telefonoval so svojím venezuelským náprotivkom Nicolásom Madurom a vyzval ho, aby „udržiaval otvorený dialóg“ s Washingtonom napriek rastúcim obavám z vojenskej akcie USA.