Pomedzie Aljašky a Yukonu zasiahlo silné zemetrasenie bez obetí a škôd

Pomedzie Aljašky a Yukonu zasiahlo silné zemetrasenie bez obetí a škôd

Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,0 v sobotu otriaslo hornatou, riedko osídlenou oblasťou ležiacou na hranici amerického štátu Aljaška a kanadského územia Yukon, uviedli seizmológovia.

Po otrase o 20:41 h SEČ nasledovalo v priebehu nasledujúcich troch hodín viac ako 30 dotrasov s magnitúdou od 5,1 do 3,3, uvádza Americká geologická služba.

Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo približne 248 kilometrov západne od Whitehorse, hlavného mesta kanadského Yukonu, a 375 kilometrov severozápadne od aljašského hlavného mesta Juneau.

V Yakutate na Aljaške, neďaleko epicentra, šéf polície Theo Capes pre agentúru AFP uviedol, že v dôsledku zemetrasenia, ktoré „trvalo prekvapivo dlho, 15 až 20 sekúnd“, nedošlo k žiadnym zraneniam ani škodám.

Podľa amerického systému varovania pred cunami prílivové vlny nehrozia.

Zdroj: Info.sk, TASR
