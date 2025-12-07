  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 7.12.2025Meniny má Ambróz
Bratislava

Axios: Zelenskyj s americkými vyjednávačmi hovoril o území a zárukách

  • DNES - 6:20
  • Washington
Axios: Zelenskyj s americkými vyjednávačmi hovoril o území a zárukách

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu dve hodiny telefonoval s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Hovorili spolu o územných otázkach a bezpečnostných zárukách. Pre portál Axios to uviedli dva nemenované zdroje oboznámené s obsahom rozhovoru, informuje TASR.

Zelenskyj na sociálnej sieti X rozhovor označil ako „dlhý a podstatný“, pričom s americkou stranou sa dohodli na nasledujúcich krokoch a formáte ďalších rokovaní. K telefonátu došlo po utorňajšom stretnutí amerických vyjednávačov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým hovorili o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.

Priamo oboznámený zdroj uviedol, že Witkoff a Kushner zhromaždili informácie od oboch strán konfliktu a vyvíjali tlak na Putina aj Zelenského, aby urobili ústupky potrebné na dosiahnutie dohody.

Ďalší nemenovaný zdroj pripustil, že diskusia o územných otázkach je náročná. Rusko stále požaduje, aby Ukrajina stiahla svoje jednotky z častí Donbasu, ktoré kontroluje. Spojené štáty sa podľa neho snažia nájsť nové riešenia na vyriešenie tohto problému.

Ďalšou diskutovanou témou boli bezpečnostné záruky Spojených štátov pre Ukrajinu. Jeden zdroj uviedol, že strany dosiahli významný pokrok a priblížili sa k dohode, ale je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie, aby obe strany interpretovali návrh bezpečnostných záruk podobným spôsobom.

Hlavnými problémovými otázkami sú územné záležitosti a bezpečnostné záruky. Naším cieľom je zabezpečiť, aby dohodnuté riešenia boli realistické, spravodlivé a udržateľné,“ povedala v sobotu pre Axios ukrajinská veľvyslankyňa vo Washingtone Oľha Stefanišynová.

Musíme zhromaždiť všetky návrhy a poradiť sa,“ povedal nemenovaný ukrajinský predstaviteľ pre Axios.

Ďalšie rozhovory a stretnutia ukrajinských predstaviteľov s Witkoffom a Kushnerom sa očakávajú neskôr v priebehu týždňa. „Rokovania budú pokračovať a osobné stretnutia sú kľúčové,“ uviedla Stefanišynová.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Irán zatkol dvoch organizátorov maratónu, na ktorom účastníčky nenosili hidžáb

Irán zatkol dvoch organizátorov maratónu, na ktorom účastníčky nenosili hidžáb

DNES - 5:57Zahraničné

Iránske orgány v sobotu zatkli dvoch organizátorov maratónu, ktorý sa bežal na ostrove Kiš v Perzskom zálive. Internetom sa totiž začali šíriť fotografie, z ktorých vyplýva, že účastníčky maratónu na sebe nemali hidžáb.

Merz: Podpora Izraela je „nemenným jadrom“ nemeckej politiky

Merz: Podpora Izraela je „nemenným jadrom“ nemeckej politiky

DNES - 5:54Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval v sobotu do Izraela na svoju prvú návštevu od nástupu do funkcie. Spolkový kancelár označil podporu Berlína pre Izrael za nemenné jadro nemeckej zahraničnej politiky.

Erdogan telefonicky vyzval Madura, aby pokračoval v otvorenom dialógu s USA

Erdogan telefonicky vyzval Madura, aby pokračoval v otvorenom dialógu s USA

DNES - 5:50Zahraničné

Turecký prezident telefonoval so svojím venezuelským náprotivkom Nicolásom Madurom a vyzval ho, aby „udržiaval otvorený dialóg“ s Washingtonom napriek rastúcim obavám z vojenskej akcie USA.

Orbán vyšle do Ruska obchodnú delegáciu v rámci príprav na povojnové obdobie

Orbán vyšle do Ruska obchodnú delegáciu v rámci príprav na povojnové obdobie

VČERA - 20:45Zahraničné

Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu vyhlásil, že do Ruska v najbližších dňoch vyšle obchodnú delegáciu. Do krajiny vycestuje v rámci príprav na obdobie po ukončení vojny na Ukrajine.

Vosveteit.sk
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniekSme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovaniaPred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvoriliNová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobiluGoogle bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektorEurópska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajtyTvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
EÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromieEÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromie
Zničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčikZničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčik
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobilVianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP