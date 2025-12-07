Irán zatkol dvoch organizátorov maratónu, na ktorom účastníčky nenosili hidžáb
- Teherán
Iránske orgány v sobotu zatkli dvoch organizátorov maratónu, ktorý sa bežal na ostrove Kiš v Perzskom zálive. Internetom sa totiž začali šíriť fotografie, z ktorých vyplýva, že účastníčky maratónu na sebe nemali hidžáb.
„Dvaja z hlavných organizátorov súťaže boli zatknutí na základe zatykača,“ uviedla v sobotu, deň po konaní maratónu, justičná webová stránka Mizan Online. „Jeden zo zatknutých je úradníkom v slobodnej zóne Kiš a druhý pracuje pre súkromnú spoločnosť, ktorá preteky organizovala,“ vysvetlil portál.
Ženy v Iráne v uplynulých rokoch čoraz viac ignorujú zákon o povinnom nosení pokrývky hlavy, najmä od celonárodných protestov v roku 2022. Zábery z piatkového maratónu zachytávajú množstvo bežkýň, ktoré prísne pravidlá obliekania nedodržiavajú. Na maratóne sa podľa miestnych médií zúčastnilo asi 5000 ľudí.
„Napriek predchádzajúcim upozorneniam, že je potrebné dodržiavať platné zákony a predpisy krajiny, ako aj náboženské, zvykové a profesionálne zásady... sa podujatie konalo spôsobom, ktorý porušil verejnú mravnosť,“ citoval miestneho prokurátora portál Mizan Online. „Vzhľadom na porušenia nariadení, ku ktorým došlo, a na základe zákonov a predpisov bolo proti predstaviteľom organizujúcim toto podujatie vznesené trestné obvinenie,“ vysvetlil.
Merz: Podpora Izraela je „nemenným jadrom“ nemeckej politiky
Nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval v sobotu do Izraela na svoju prvú návštevu od nástupu do funkcie. Spolkový kancelár označil podporu Berlína pre Izrael za nemenné jadro nemeckej zahraničnej politiky.
Erdogan telefonicky vyzval Madura, aby pokračoval v otvorenom dialógu s USA
Turecký prezident telefonoval so svojím venezuelským náprotivkom Nicolásom Madurom a vyzval ho, aby „udržiaval otvorený dialóg“ s Washingtonom napriek rastúcim obavám z vojenskej akcie USA.
Orbán vyšle do Ruska obchodnú delegáciu v rámci príprav na povojnové obdobie
Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu vyhlásil, že do Ruska v najbližších dňoch vyšle obchodnú delegáciu. Do krajiny vycestuje v rámci príprav na obdobie po ukončení vojny na Ukrajine.
Musk po pokute od Európskej komisie navrhuje rozpustenie Európskej únie
Americký miliardár Elon Musk v sobotu navrhol rozpustenie Európskej únie a „vrátenie suverenity“ európskym štátom.