Nedeľa, 7.12.2025Meniny má Ambróz
Bratislava

Merz: Podpora Izraela je „nemenným jadrom“ nemeckej politiky

  • DNES - 5:54
  • Jeruzalem
Nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval v sobotu do Izraela na svoju prvú návštevu od nástupu do funkcie. Spolkový kancelár označil podporu Berlína pre Izrael za nemenné jadro nemeckej zahraničnej politiky.

Merz pristál na letisku Ben Gurion v Tel Avive tesne pred 20.00 miestneho času (19.00 SEČ), kde ho privítal izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar, ktorý ho nazval „priateľom Izraela“ a Nemecko označil za „dôležitého partnera“.

Neskôr v sobotu sa Merz stretol v Jeruzaleme s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom. „Považujem za veľkú česť a skutočne veľkú poctu byť tu a potvrdiť, že podpora tejto krajiny je a aj naďalej zostane nemenným základným princípom politiky Spolkovej republiky Nemecko,“ povedal Merz.

Pred návštevou Izraela sa Merz stretol s jordánskym kráľom Abdalláhom II. počas krátkej zastávky v Jordánsku. Ako povedal novinárom, ich rozhovor bol zameraný najmä na krehký mierový proces v Izraeli a na palestínskych územiach.

Nemecký kancelár vyzval, aby bolo do Gazy dodávanej viac humanitárnej pomoci a aby palestínske militantné hnutie Hamas zložilo zbrane. Dodal, že Jordánsko aj Nemecko naďalej podporujú vyjednané riešenie v podobe dvoch štátov. „V tejto spoločnej budúcnosti nemôže byť miesto pre terorizmus a antisemitizmus,“ zdôraznil Merz.

Jordánsky kráľovský palác vo vyhlásení uviedol, že Abdalláh zdôraznil „potrebu zaviazať sa k implementácii všetkých fáz dohody s cieľom ukončiť vojnu a doručiť humanitárnu pomoc do všetkých oblastí Pásma“. Kráľ varoval pred „nebezpečenstvom pokračujúcej eskalácie izraelských akcií na Západnom brehu“, ktorý Izrael okupuje od roku 1967.

Hamas v sobotu uviedol, že je pripravený odovzdať zbrane, ak Izrael ukončí okupáciu Pásma Gazy. Militantné hnutie však svoje zbrane odovzdá len suverénnemu a nezávislému palestínskemu štátu.

Súhlasíme s nasadením síl OSN ako separačnej sily, ktorej úlohou bude monitorovať hranice a zabezpečiť dodržiavanie prímeria v Gaze,“ dodal vo vyhlásení hlavný vyjednávač Hamasu a jeho šéf v Gaze Chalíl Hajja s tým, že jeho skupina odmieta nasadenie medzinárodných síl v Pásme Gazy, ktorých úlohou by bolo odzbrojiť ho.

V nedeľu v Jeruzaleme navštívi Merz pamätník obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem. Následne má naplánované stretnutie s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Merz je prvým lídrom väčšej európskej krajiny, ktorý navštívil Izrael za uplynulý viac ako rok. Portál Times of Israel poznamenal, že dlhodobú nemeckú podporu Izraela po holokauste teraz ovplyvňuje vojna v Pásme Gazy. Nemecko je však po Spojených štátoch druhým najväčším dovozcom zbraní do Izraela.

Nemecké ozbrojené sily uviedli v stredu 3. decembra do prevádzky prvú časť nového izraelského systému protivzdušnej obrany Arrow 3 v hodnote približne 4 miliardy dolárov. Dohoda o dodávke systému Arrow 3 sa označuje za najväčší izraelský kontrakt na vývoz vojenského materiálu v histórii.

Zdroj: Info.sk, TASR
