Erdogan telefonicky vyzval Madura, aby pokračoval v otvorenom dialógu s USA
- DNES - 5:50
- Ankara
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu telefonoval so svojím venezuelským náprotivkom Nicolásom Madurom a vyzval ho, aby „udržiaval otvorený dialóg“ s Washingtonom napriek rastúcim obavám z vojenskej akcie USA.
„Je dôležité udržať otvorené kanály dialógu medzi USA a Venezuelou,“ povedal mu Erdogan podľa vyhlásenia svojej kancelárie na sieti X a vyjadril nádej, že „napätie sa čo najskôr zmierni“.
Erdogan uviedol, že Turecko pozorne sleduje vývoj v regióne a verí, že „problémy sa dajú vyriešiť prostredníctvom dialógu“.
Maduro v stredu informoval, že pred desiatimi dňami mal s Trumpom „úctivý až srdečný“ telefonický rozhovor. Trump potvrdil telefonát s venezuelským prezidentom ešte minulú nedeľu bez toho, aby poskytol podrobnosti. Neoficiálne správy amerických médií tvrdia, že prezidenti diskutovali aj o možnom stretnutí alebo prípadnom vývoji, pokiaľ by Maduro odstúpil.
Spojené štáty od augusta nasadili do Karibiku flotilu vojnových lodí vrátane najväčšej lietadlovej lode na svete USS Gerald R. Ford. Pod zámienkou boja proti pašeráctvu drog odvtedy zaútočili na najmenej 22 plavidiel a zabili pri tom 83 ľudí. Maduro tvrdí, že cieľom tejto operácie je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy.
Trumpova administratíva Madura viní z údajného vedenia Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý 24. novembra označila za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísala odmenu 50 miliónov dolárov.
Irán zatkol dvoch organizátorov maratónu, na ktorom účastníčky nenosili hidžáb
Iránske orgány v sobotu zatkli dvoch organizátorov maratónu, ktorý sa bežal na ostrove Kiš v Perzskom zálive. Internetom sa totiž začali šíriť fotografie, z ktorých vyplýva, že účastníčky maratónu na sebe nemali hidžáb.
Merz: Podpora Izraela je „nemenným jadrom“ nemeckej politiky
Nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval v sobotu do Izraela na svoju prvú návštevu od nástupu do funkcie. Spolkový kancelár označil podporu Berlína pre Izrael za nemenné jadro nemeckej zahraničnej politiky.
Orbán vyšle do Ruska obchodnú delegáciu v rámci príprav na povojnové obdobie
Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu vyhlásil, že do Ruska v najbližších dňoch vyšle obchodnú delegáciu. Do krajiny vycestuje v rámci príprav na obdobie po ukončení vojny na Ukrajine.
Musk po pokute od Európskej komisie navrhuje rozpustenie Európskej únie
Americký miliardár Elon Musk v sobotu navrhol rozpustenie Európskej únie a „vrátenie suverenity“ európskym štátom.