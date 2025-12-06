  • Články
Orbán vyšle do Ruska obchodnú delegáciu v rámci príprav na povojnové obdobie

  • DNES - 20:45
  • Kecskemét
Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu vyhlásil, že do Ruska v najbližších dňoch vyšle obchodnú delegáciu. Do krajiny vycestuje v rámci príprav na obdobie po ukončení vojny na Ukrajine. Orbán sa tak vyjadril na predvolebnom zhromaždení v Kecskeméte.

Delegácia sa podľa Orbána zameria na hospodársku spoluprácu, najmä v povojnovom období. Maďarský premiér tvrdí, že Rusko by po skončení vojny malo byť opäť integrované do západnej ekonomiky.

Musíme myslieť dopredu, pretože ak nám Boh pomôže a vojna skončí bez toho, aby sme boli do nej vtiahnutí, a ak americký prezident uspeje v reintegrácii Ruska do globálnej ekonomiky a sankcie budú zrušené, ocitneme sa v odlišnej ekonomickej situácii,“ povedal Orbán.

Pri návšteve Moskvy koncom novembra Orbán sľúbil Putinovi, že bude naďalej dovážať ruskú ropu a plyn, a to napriek nesúhlasu Európskej únie. Maďarská spoločnosť MOL tiež uvažuje o kúpe zahraničných aktív sankcionovaného ruského ropného giganta Lukoil.

Zdroj: Info.sk, TASR
