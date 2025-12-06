  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 6.12.2025Meniny má Mikuláš
Bratislava

Polícia v Bratislave odhalila pri teoretickej skúške z autoškoly podvodníka

  • DNES - 17:30
  • Bratislava
Polícia v Bratislave odhalila pri teoretickej skúške z autoškoly podvodníka

Bratislavská polícia odhalila v stredu (3. 12.) počas vykonávania teoretických skúšok z pravidiel cestnej premávky muža z Kórejskej republiky, ktorý sa pokúsil absolvovať testy v mene inej osoby. Prípadom sa zaoberá príslušný útvar Policajného zboru (PZ). Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.

Policajt pri kontrole totožnosti porovnal tvár muža sediaceho za počítačom s fotografiou v informačnom systéme a zistil, že nejde o osobu, ktorej doklady boli predložené a ktorá sa má podrobiť preskúšaniu, nakoľko jej bola uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá,“ priblížili policajti.

Muža následne predviedli na príslušné obvodné oddelenie PZ, kde zistili, že skutočný žiadateľ už dvakrát neúspešne absolvoval preskúšanie, a preto požiadal priateľa, aby za neho testy vykonal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Novým podpredsedom mimoparlamentných Demokratov je Michal Kiča

Novým podpredsedom mimoparlamentných Demokratov je Michal Kiča

DNES - 15:20Domáce

Republiková rada mimoparlamentnej strany Demokrati na svojom sobotňajšom zasadnutí v Banskej Bystrici potvrdila vymenovanie Michala Kiču za podpredsedu strany.

Prezident pripustil možnosť, že návrh k ÚOO po preštudovaní vráti parlamentu

Prezident pripustil možnosť, že návrh k ÚOO po preštudovaní vráti parlamentu

DNES - 14:39Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini pripustil možnosť, že návrh zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad po preštudovaní vráti na prerokovanie do parlamentu.

Chodkyňa neprežila zrážku s autobusom v Poprade

Chodkyňa neprežila zrážku s autobusom v Poprade

DNES - 14:16Domáce

Chodkyňa neprežila zrážku s autobusom v Poprade. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že tragická nehoda sa stala v piatok (5. 12.) vo večerných hodinách v blízkosti Ulice J. Wolkera.

ÚIS rieši prípad policajta, ktorý mal biť muža počas sťahovania sa z ubytovne

ÚIS rieši prípad policajta, ktorý mal biť muža počas sťahovania sa z ubytovne

DNES - 13:09Domáce

Policajná inšpekcia sa zaoberá prípadom policajta, ktorý mal biť muža českej národnosti počas sťahovania sa z ubytovne v Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica.

Vosveteit.sk
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvoriliNová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobiluGoogle bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektorEurópska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajtyTvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
EÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromieEÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromie
Zničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčikZničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčik
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobilVianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Google spúšťa pokročilú ochranu proti online podvodom vo viacerých krajinách. Nájdeme medzi nimi aj Slovensko?Google spúšťa pokročilú ochranu proti online podvodom vo viacerých krajinách. Nájdeme medzi nimi aj Slovensko?
POZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješPOZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP