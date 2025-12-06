  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 6.12.2025Meniny má Mikuláš
Bratislava

Musk po pokute od Európskej komisie navrhuje rozpustenie Európskej únie

  • DNES - 17:10
  • Washington
Musk po pokute od Európskej komisie navrhuje rozpustenie Európskej únie

Americký miliardár Elon Musk v sobotu navrhol rozpustenie Európskej únie a „vrátenie suverenity“ európskym štátom.

Vyjadril sa tak krátko po tom, čo Európska komisia (EK) uložila Muskovej sociálnej sieti X pokutu vo výške 120 miliónov eur pre porušovanie pravidiel o transparentnosti.

EÚ by mala byť zrušená a suverenita by sa mala vrátiť jednotlivým krajinám, aby vlády mohli lepšie zastupovať svojich občanov,“ napísal Musk na X. „Byrokracia EÚ pomaly dusí Európu k smrti,“ uviedol miliardár pôsobiaci v USA. Príspevok o rozpustení EÚ Musk „pripol“ na začiatok svojho profilu na X. Je preto prvým, ktorý jeho návštevníci uvidia.

V útokoch na EÚ Musk pokračoval aj v sérii ďalších príspevkov, v ktorých ju obvinil z cenzúry a vyzval Spojené štáty, aby na Úniu uvalili sankcie.

EK v piatok uložila X pokutu ako prvej spoločnosti na základe nariadenia o digitálnych službách (DSA). „Medzi porušenia patrí klamlivý dizajn modrej ikony, nedostatočná transparentnosť reklamného archívu a neposkytnutie prístupu k verejným údajom pre výskumníkov,“ píše sa vo vyhlásení výkonného orgánu EÚ.

Sankcii voči X zo strany EK predchádzalo dvojročné vyšetrovanie v rámci nariadenia DSA, ktoré vyžaduje, aby internetové platformy vynakladali väčšie úsilie na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu.

Pokuta je podľa Muska útokom zo strany „zahraničnej vlády na všetky americké technologické platformy a americký ľud.“ Miliardár neuviedol, či proti rozhodnutiu podnikne právne kroky.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj sa stretne so Starmerom, Macronom a Merzom v Londýne

Zelenskyj sa stretne so Starmerom, Macronom a Merzom v Londýne

DNES - 14:25Zahraničné

Britský premiér Keir Starmer v pondelok prijme v Londýne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza.

Pápež: Vatikán sa nebude „prizerať“ porušovaniu ľudských práv vo svete

Pápež: Vatikán sa nebude „prizerať“ porušovaniu ľudských práv vo svete

DNES - 12:27Zahraničné

Pápež Lev XIV. v sobotu v príhovore k novým veľvyslancom pri Svätej stolici vyhlásil, že Vatikán sa nebude „ticho prizerať“ porušovaniu ľudských práv vo svete.

Kallasová o novej stratégii USA: USA zostávajú „najväčším spojencom“ EÚ

Kallasová o novej stratégii USA: USA zostávajú „najväčším spojencom“ EÚ

DNES - 10:57Zahraničné

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v sobotu ubezpečila, že Spojené štáty zostávajú hlavným spojencom Európy.

Čečensko: Kadyrov prisľúbil tvrdú odvetu za dronový útok, z ktorého viní Kyjev

Čečensko: Kadyrov prisľúbil tvrdú odvetu za dronový útok, z ktorého viní Kyjev

DNES - 9:34Zahraničné

Líder ruskej Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov v piatok v reakcii na zásah výškovej budovy zrejme ukrajinským dronom v meste Groznyj prisľúbil Kyjevu odvetu do jedného týždňa.

Vosveteit.sk
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvoriliNová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobiluGoogle bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektorEurópska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajtyTvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
EÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromieEÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromie
Zničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčikZničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčik
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobilVianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Google spúšťa pokročilú ochranu proti online podvodom vo viacerých krajinách. Nájdeme medzi nimi aj Slovensko?Google spúšťa pokročilú ochranu proti online podvodom vo viacerých krajinách. Nájdeme medzi nimi aj Slovensko?
POZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješPOZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP