Musk po pokute od Európskej komisie navrhuje rozpustenie Európskej únie
- DNES - 17:10
- Washington
Americký miliardár Elon Musk v sobotu navrhol rozpustenie Európskej únie a „vrátenie suverenity“ európskym štátom.
Vyjadril sa tak krátko po tom, čo Európska komisia (EK) uložila Muskovej sociálnej sieti X pokutu vo výške 120 miliónov eur pre porušovanie pravidiel o transparentnosti.
„EÚ by mala byť zrušená a suverenita by sa mala vrátiť jednotlivým krajinám, aby vlády mohli lepšie zastupovať svojich občanov,“ napísal Musk na X. „Byrokracia EÚ pomaly dusí Európu k smrti,“ uviedol miliardár pôsobiaci v USA. Príspevok o rozpustení EÚ Musk „pripol“ na začiatok svojho profilu na X. Je preto prvým, ktorý jeho návštevníci uvidia.
V útokoch na EÚ Musk pokračoval aj v sérii ďalších príspevkov, v ktorých ju obvinil z cenzúry a vyzval Spojené štáty, aby na Úniu uvalili sankcie.
EK v piatok uložila X pokutu ako prvej spoločnosti na základe nariadenia o digitálnych službách (DSA). „Medzi porušenia patrí klamlivý dizajn modrej ikony, nedostatočná transparentnosť reklamného archívu a neposkytnutie prístupu k verejným údajom pre výskumníkov,“ píše sa vo vyhlásení výkonného orgánu EÚ.
Sankcii voči X zo strany EK predchádzalo dvojročné vyšetrovanie v rámci nariadenia DSA, ktoré vyžaduje, aby internetové platformy vynakladali väčšie úsilie na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu.
Pokuta je podľa Muska útokom zo strany „zahraničnej vlády na všetky americké technologické platformy a americký ľud.“ Miliardár neuviedol, či proti rozhodnutiu podnikne právne kroky.
Zelenskyj sa stretne so Starmerom, Macronom a Merzom v Londýne
Britský premiér Keir Starmer v pondelok prijme v Londýne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza.
Pápež: Vatikán sa nebude „prizerať“ porušovaniu ľudských práv vo svete
Pápež Lev XIV. v sobotu v príhovore k novým veľvyslancom pri Svätej stolici vyhlásil, že Vatikán sa nebude „ticho prizerať“ porušovaniu ľudských práv vo svete.
Kallasová o novej stratégii USA: USA zostávajú „najväčším spojencom“ EÚ
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v sobotu ubezpečila, že Spojené štáty zostávajú hlavným spojencom Európy.
Čečensko: Kadyrov prisľúbil tvrdú odvetu za dronový útok, z ktorého viní Kyjev
Líder ruskej Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov v piatok v reakcii na zásah výškovej budovy zrejme ukrajinským dronom v meste Groznyj prisľúbil Kyjevu odvetu do jedného týždňa.