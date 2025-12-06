Novým podpredsedom mimoparlamentných Demokratov je Michal Kiča
Republiková rada mimoparlamentnej strany Demokrati na svojom sobotňajšom zasadnutí v Banskej Bystrici potvrdila vymenovanie Michala Kiču za podpredsedu strany.
Vo funkcii tak nahradí Andreu Letanovskú, ktorá síce predsedníctvo Demokratov opustila, avšak naďalej zostáva členkou strany. Novou členkou predsedníctva sa zároveň stala Monika Podhorány Masariková. Predstavitelia strany o tom informovali po zasadnutí republikovej rady na tlačovom brífingu.
Predseda strany Jaroslav Naď ďalej ozrejmil, že podpisy ich referenda za vyhlásenie predčasných volieb by chceli prezidentovi SR odovzdať v januári budúceho roka. Strana má tiež ambíciu uspieť v budúcoročných komunálnych voľbách.
Prezident pripustil možnosť, že návrh k ÚOO po preštudovaní vráti parlamentu
Prezident SR Peter Pellegrini pripustil možnosť, že návrh zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad po preštudovaní vráti na prerokovanie do parlamentu.
Chodkyňa neprežila zrážku s autobusom v Poprade
Chodkyňa neprežila zrážku s autobusom v Poprade. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že tragická nehoda sa stala v piatok (5. 12.) vo večerných hodinách v blízkosti Ulice J. Wolkera.
ÚIS rieši prípad policajta, ktorý mal biť muža počas sťahovania sa z ubytovne
Policajná inšpekcia sa zaoberá prípadom policajta, ktorý mal biť muža českej národnosti počas sťahovania sa z ubytovne v Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica.
Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková
Vo veku 82 rokov v sobotu zomrela slovenská prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička Oľga Feldeková. Potvrdila to rodinná známa Feldekovcov Anna Ölvecká.