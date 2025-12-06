Prezident pripustil možnosť, že návrh k ÚOO po preštudovaní vráti parlamentu
Prezident SR Peter Pellegrini pripustil možnosť, že návrh zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad po preštudovaní vráti na prerokovanie do parlamentu.
Ako uviedol, môže sa tak stať s veľkou pravdepodobnosťou. Hlava štátu to odôvodnila tým, že chce mať istotu, že Slovensko nebude mať problém na domácej a predovšetkým na medzinárodnej scéne. Podľa jeho informácií sú pri návrhu naďalej pochybnosti zo strany Európskej únie. Vyplýva to z vyjadrení prezidenta v relácii STVR Sobotné dialógy.
„Naznačujem vám, že vláda celý týždeň nerieši reálne problémy tejto krajiny, ale zástupnú tému, ako je rušenie úradu, a ja dnes nemôžem garantovať, že to podpíšem. Môže sa stať, že s vysokou pravdepodobnosťou ho do parlamentu po preštudovaní vrátim, pretože chcem mať istotu, že Slovensko nebude mať pre to problém nielen na domácej scéne, ale hlavne na medzinárodnej. Pretože som čítal odkazy aj nejakú komunikáciu, ako prebiehali rokovania v Bruseli, a tie pochybnosti zo strany Bruselu tam ešte stále sú,“ povedal Pellegrini. Zároveň sa pýta, prečo bola urgentnosť návrhu taká silná, že k nemu musela vláda zasadať v sobotu a „úplne netypicky“ ho poslať do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní.
Koalícia podľa prezidenta na jednej strane postupne plní priority programového vyhlásenia vlády (PVV), na druhej však neplní sľub o pokojnejšom živote občanov na Slovensku. Poukázal pritom na vznikajúce napätia a hádky v rámci koalície, čím sa podľa prezidenta začína podobať predošlej „rozhádanej“ vláde, ktorej chcela byť protikladom. Hlava štátu si myslí, že jediným východiskom pre vládnu koalíciu, aby dovládla do riadnych parlamentných volieb, je vrátiť sa naspäť k poctivému napĺňaniu PVV, riešeniu reálnych problémov ľudí a vyhýbať sa vlastným sporom. „Ak bude vláda pokračovať v riešení vecí, ktoré nemajú nič s lepšou kvalitou života ľudí, tak si myslím, že sa potom ešte viac môže prehĺbiť nedôvera ľudí,“ dodal Pellegrini. Zároveň potvrdil, že má s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) vecný a konštruktívny vzťah. „Pracovne vieme komunikovať,“ ozrejmil.
Prezident sleduje aj dianie v opozícii. Ocenil jej aktívnosť, no má podľa neho ešte na čom pracovať. „Nemyslím si, že opozícia je dnes v takom stave, že by bolo vidieť úplne čisté líderstvo a že by jej ľudia úplne spokojne mohli odovzdať riadenie krajiny, pretože opozícia musí ešte veľmi veľa urobiť, pracovať na sebe, aby vzbudila dojem dôvery,“ zhodnotil. Poukázal napríklad na otvorenie otázky Benešových dekrétov zo strany opozičného PS. „To je presne tá neskúsenosť a neobratnosť politickej strany PS, ktorá sa chcela zapáčiť maďarským voličom, hodila na stôl tému Benešových dekrétov tak neodborne, neobratne, že to vzbudilo obrovskú diskusiu,“ podotkol. Zároveň ho mrzí, že výrazné prešľapy u opozičných politikov nerezonujú v médiách rovnako ako u koaličných predstaviteľov. „Ja by som chcel požiadať novinárov, aby boli naozaj kritickí,“ povedal Pellegrini.
Hlava štátu si nemyslí, že exministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka by malo diskvalifikovať to, že sa párkrát stretol s Jeffreym Epsteinom. „Ak sa však ukáže, že by s ním riešil aj niečo, čo sa týka domácej politiky na Slovensku alebo konzultoval nejaké dianie, čo sa u nás má alebo nemá udiať, tak to už by, samozrejme, problém bol, ale takéto informácie dnes na stole nemáme,“ doplnil Pellegrini.
Vyjadril sa aj k zahraničnej politike. Od novozvoleného premiéra Českej republiky Andreja Babiša očakáva zlepšenie vzťahov medzi krajinami. „Ja mám s ním len samú dobrú skúsenosť a pevne verím, že tie vzťahy už aj s jeho pričinením budú excelentné a bude premiérom, ktorý čoskoro rozhodne o opätovnom navrátení spoločných rokovaní našich vlád tak, ako tomu bolo predtým niekoľko rokov dozadu,“ dodal prezident.
Plán EÚ použiť zmrazené ruské aktíva, uložené v Belgicku, na podporu Ukrajiny označil za citlivú tému. Podotkol, že medzi krajiny, ktoré by Belgicku ručili za túto aktivitu, patrí aj Slovensko. „Nevieme, aký dosah by napríklad nejaké naše ručenie malo na náš deficit, na naše fiškálne povinnosti znižovať dlh a deficit, nevieme, aký vplyv by to mohlo mať na samotnú eurozónu,“ poznamenal prezident. V súvislosti s vojnou na Ukrajine je podľa neho potrebné urýchliť a podporiť aktivitu Spojených štátov amerických. „Čo najskôr si sadnúť s Vladimirom Putinom za jeden stôl a ukončiť tú vojnu, pretože ja si myslím, že ak budeme posielať na Ukrajinu ďalšie desiatky až stovky miliárd eur len na to, aby sme im za ne kúpili zbrane a vojenské vybavenie, len predlžujeme konflikt,“ povedal Pellegrini.
Chodkyňa neprežila zrážku s autobusom v Poprade
Chodkyňa neprežila zrážku s autobusom v Poprade. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že tragická nehoda sa stala v piatok (5. 12.) vo večerných hodinách v blízkosti Ulice J. Wolkera.
ÚIS rieši prípad policajta, ktorý mal biť muža počas sťahovania sa z ubytovne
Policajná inšpekcia sa zaoberá prípadom policajta, ktorý mal biť muža českej národnosti počas sťahovania sa z ubytovne v Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica.
Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková
Vo veku 82 rokov v sobotu zomrela slovenská prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička Oľga Feldeková. Potvrdila to rodinná známa Feldekovcov Anna Ölvecká.
Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Lyžiarsku sezónu na Štrbskom Plese v sobotu odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky na Medvediu kopu. Osemmiestna sedačková dráha je najväčšou investíciou v stredisku za posledných 15 rokov.