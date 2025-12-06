Zelenskyj sa stretne so Starmerom, Macronom a Merzom v Londýne
- DNES - 14:25
- Londýn
Britský premiér Keir Starmer v pondelok prijme v Londýne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza.
Na spoločnom stretnutí budú pokračovať v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra PA Media.
Lídri štyroch krajín sa pred dvomi týždňami zúčastnili na virtuálnej schôdzke tzv. koalície ochotných, ktoré zvolali Macron a Starmer. Ten plánuje využiť stretnutie v Londýne aj na to, aby vyjadril Ukrajine podporu zo strany Británie. Diskutovať okrem iného budú o prebiehajúcich rozhovoroch medzi americkými a ukrajinským predstaviteľmi.
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff a zať šéfa Bieleho domu Jared Kushner sa aj v sobotu stretávajú s hlavným ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom a náčelníkom generálneho štábu ukrajinských síl Andrijom Hnatovom na Floride.
Vo vyhlásení zverejnenom americkým ministerstvom zahraničných vecí v noci na sobotu sa uvádza, že obe strany rokovaní sa zhodli na tom, že skutočný pokrok smerom k akejkoľvek mierovej dohode „závisí od ochoty Ruska ukázať skutočný záujem o trvalý mier vrátane krokov na deeskaláciu a zastavenie zabíjania“.
Pápež: Vatikán sa nebude „prizerať“ porušovaniu ľudských práv vo svete
Pápež Lev XIV. v sobotu v príhovore k novým veľvyslancom pri Svätej stolici vyhlásil, že Vatikán sa nebude „ticho prizerať“ porušovaniu ľudských práv vo svete.
Kallasová o novej stratégii USA: USA zostávajú „najväčším spojencom“ EÚ
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v sobotu ubezpečila, že Spojené štáty zostávajú hlavným spojencom Európy.
Čečensko: Kadyrov prisľúbil tvrdú odvetu za dronový útok, z ktorého viní Kyjev
Líder ruskej Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov v piatok v reakcii na zásah výškovej budovy zrejme ukrajinským dronom v meste Groznyj prisľúbil Kyjevu odvetu do jedného týždňa.
Trump nariadil preskúmať odporúčania k očkovaniu detí v USA; Newsom to kritizuje
Americký prezident Donald Trump v piatok nariadil preskúmanie odporúčaní týkajúcich sa očkovania detí v USA.