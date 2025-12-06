Chodkyňa neprežila zrážku s autobusom v Poprade
Chodkyňa neprežila zrážku s autobusom v Poprade. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že tragická nehoda sa stala v piatok (5. 12.) vo večerných hodinách v blízkosti Ulice J. Wolkera.
„Autobusu pri odbočovaní na parkovisko do cesty vstúpila chodkyňa mimo priechodu pre chodcov. Úsek bol riadne vyznačený dopravnou značkou ‚zákaz vstupu chodcov‘. Žiaľ, v neskorých nočných hodinách svojim ťažkým zraneniam 57-ročná žena podľahla,“ uviedla polícia.
Dodala, že 71-ročného vodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Presná príčina a miera zavinenia nehody sú predmetom vyšetrovania.
Prezident pripustil možnosť, že návrh k ÚOO po preštudovaní vráti parlamentu
Prezident SR Peter Pellegrini pripustil možnosť, že návrh zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad po preštudovaní vráti na prerokovanie do parlamentu.
ÚIS rieši prípad policajta, ktorý mal biť muža počas sťahovania sa z ubytovne
Policajná inšpekcia sa zaoberá prípadom policajta, ktorý mal biť muža českej národnosti počas sťahovania sa z ubytovne v Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica.
Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková
Vo veku 82 rokov v sobotu zomrela slovenská prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička Oľga Feldeková. Potvrdila to rodinná známa Feldekovcov Anna Ölvecká.
Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Lyžiarsku sezónu na Štrbskom Plese v sobotu odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky na Medvediu kopu. Osemmiestna sedačková dráha je najväčšou investíciou v stredisku za posledných 15 rokov.