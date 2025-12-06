ÚIS rieši prípad policajta, ktorý mal biť muža počas sťahovania sa z ubytovne
Policajná inšpekcia sa zaoberá prípadom policajta, ktorý mal biť muža českej národnosti počas sťahovania sa z ubytovne v Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica.
Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Andrea Dobiášová. Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici nariadil v tejto veci kontrolu.
„Úrad inšpekčnej služby sa vecou zaoberá od okamihu zverejnenia videí. Aktuálne je v jeho pôsobnosti vedené trestné konanie,“ uviedla Dobiášová.
Incident mal byť podľa denníka Sme, ktorý o prípade informoval, vysielaný naživo na sociálnej sieti. Muž pôvodom z Albánska, no s českou národnosťou na Slovensku pracoval na stavbe neďaleko fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
KR PZ v Banskej Bystrici vo svojom stanovisku uviedlo, že policajtov na miesto udalosti v sobotu (29. 11.) privolala majiteľka domu po tom, čo sa k nej jej nájomník správal agresívne, odmietal opustiť izbu, verbálne ju napádal a poškodzoval zariadenie izby. Po príchode policajtov uviedla, že muž mal poškodzovať zariadenie domácnosti a fyzicky napádať aj jej otca.
Policajti následne vyzvali muža k predloženiu dokladov totožnosti, no ten na nich verbálne útočil, správal sa agresívne a na ich opakované výzvy nereagoval. „Muž u hliadky budil dôvodné podozrenie, že vykazuje známky požitia omamných a psychotropných látok. Keďže jeho agresívne správanie sa stupňovalo, na opakované výzvy policajtov nereagoval, boli voči nemu použité donucovacie prostriedky,“ uviedla polícia.
Keď sa upokojil, spoločne s majiteľkou sa presunuli do prenajatej izby. Po tom, čo v nej poukázala na poškodený majetok, prázdne fľaše a plechovky od alkoholických nápojov, muž opäť reagoval agresívnym správaním. „Osoba nereagovala na opakované výzvy policajtov a s hliadkou polície nespolupracovala, následkom čoho došlo počas zásahu k fyzickému kontaktu medzi týmto mužom a policajtmi,“ objasnila polícia.
Neskôr muž podľa polície zverejnil na sociálnej sieti video so subjektívnym komentárom k udalosti, pričom presný priebeh je predmetom prešetrenia kontrolných orgánov.
Prezidentka PZ Jana Maškarová v súvislosti s incidentom na sociálnej sieti uviedla, že si vyžaduje dôkladné preverenie. Pripomenula, že prípad je nezávisle preverovaný na ÚIS, aby bolo jasné, čo sa stalo a aké kroky sú primerané. Zároveň dôrazne odmietla akékoľvek konanie príslušníka PZ, ktoré môže u verejnosti vyvolať dojem zlyhania a oslabiť dôveru, ktorú sa snažia policajti svojou prácou občanom každý deň jasne ukázať.
„Ak sa potvrdí, že v tomto prípade došlo k pochybeniu, budú vyvodené dôsledky v súlade so zákonom,“ poznamenala a dodala, že dlhodobo prijímajú a priebežne posilňujú opatrenia, ktoré zvyšujú pripravenosť príslušníkov tak, aby mali jasné pravidlá, kvalitný výcvik a podmienky na výkon služby. „Ide o kontinuálny proces, ktorého cieľom je, aby každý policajt konal profesionálne, zákonne a s plným rešpektom k právam občanov,“ doplnila.
