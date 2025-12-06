Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková
Vo veku 82 rokov v sobotu zomrela slovenská prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička Oľga Feldeková. Potvrdila to rodinná známa Feldekovcov Anna Ölvecká.
Slovenská kultúrna scéna sa zahalila do smútku. Vo veku 82 rokov nás opustila Oľga Feldeková, prozaička, novinárka, scenáristka, dramaturgička a dlhoročná glosátorka, ktorej trefné postrehy a kultivovaný humor obohacovali čitateľov i divákov po celé desaťročia.
Narodila sa 28. marca 1943 v Martine a vyrastala v Tvrdošíne na Orave. Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Trstenej strávila rok v robotníckom prostredí v Tesle Orava v Nižnej, kde sa zoznámila so svojím budúcim manželom, spisovateľom Ľubomírom Feldekom. Následne vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (ukončila v roku 1967).
Z redakcie do filmu
Svoju profesionálnu dráhu spojila najprv s novinárskou prácou, keď v rokoch 1977 – 1983 pôsobila ako redaktorka v prílohe Nového slova – Nového slova mladých. Neskôr prešla k filmu, kde v rokoch 1982 – 1990 pracovala ako scenáristka a dramaturgička Slovenskej filmovej tvorby v Bratislave.
Ťažisko v próze: Humor, lyrika a nonsens
Do sveta literatúry vstúpila Oľga Feldeková najskôr tvorbou pre deti. Spolu s manželom vydala knižku-hračku Dnes vám hráme v zlatom ráme (1974), no samostatne debutovala zbierkou krátkych próz pre deti Rozprávky pre dievčatko (1975). Práve tu sa prejavila jej autorská poetika nonsensovej rozprávky.
Jej diela pre dospelých – zbierky poviedok Sťahovanie na mieste (1976), Dievča a šťastie (1979) a novela Veverica (1985) – si získali čitateľov vďaka intelektuálnemu humoru, lyrizujúcemu výrazu a sviežemu pohľadu na medziľudské vzťahy. Kritika často vyzdvihovala jej schopnosť vyhnúť sa literárnym klišé a zaradiť jej prózu do prúdu magického realizmu. Venovala sa aj prekladom z poľštiny a neskôr vydala výbery poviedok a fejtónov (napr. Tajomstvo Sloveniek).
Jej tvorba, ktorá vznikala aj v podmienkach totality, je dôkazom jej tvorivej slobody. Prózy Oľgy Feldekovej môžeme s nezmenšeným pôžitkom čítať znova a znova.
Televízna glosátorka
Širokému publiku bola Oľga Feldeková známa najmä ako neodmysliteľná glosátorka v obľúbenej humoristickej relácii Sedem s.r.o. (neskôr Sedem). Jej vystúpenia boli charakteristické kultivovaným a ironickým komentovaním aktuálneho spoločenského diania, pričom si zachovávala nadhľad a šarm, ktorý jej zabezpečil dlhoročnú popularitu.
Oľga a Ľubomír Feldekovci spolu prežili celý život a vychovali päť detí. Po prechodnom živote v Prahe žila v posledných rokoch v Bratislave.
Odišla významná kultúrna osobnosť, ktorá nám pripomenula, že aj k vážnym veciam sa dá pristupovať s humorom, inteligenciou a ľahkosťou. Česť jej pamiatke.
