Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Lyžiarsku sezónu na Štrbskom Plese v sobotu odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky na Medvediu kopu.
Osemmiestna sedačková dráha je najväčšou investíciou v stredisku za posledných 15 rokov. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková verí, že vďaka tomu prilákajú v zime viac návštevníkov.
„Sledujeme trend v zahraničí, že turisti hľadajú nové a nepoznané miesto a Štrbské Pleso ponúka dostupnú lyžovačku nielen cenovo, ale teraz aj vzdialenosťou. Takáto nová lanovka znamená, že sme postúpili o rebríček vyššie aj v hodnotení medzinárodných stredísk,“ zdôraznila Blašková.
Výstavbu novej lanovky ocenil aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), zároveň však kritizoval zdĺhavý proces, ktorý tomu predchádzal. „Inicioval som zmenu v legislatíve v procese EIA, na základe ktorej nebudú investori potrebovať žiadne nové povolenia, ak budú vymieňať staré vleky za nové,“ uviedol minister. Avizoval, že rezort vyčlení zo svojich zdrojov dva milióny eur na čističku odpadových vôd na Štrbskom Plese a ďalšie prostriedky na nový geotermálny vrt, ktorý sa v lokalite využije na ekologické vykurovanie. Hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová dodala, že ide o veľký krok vpred pre cestovný ruch v regióne a „vo Vysokých Tatrách je dohromady 24 kilometrov zjazdových tratí a aj vďaka novej lanovke sa skvalitní servis pre návštevníkov a zvýši sa bezpečnosť lyžiarov na tratiach,“ zhodnotila.
Predseda predstavenstva prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska Igor Rattaj podotkol, že o realizáciu projektu sa snažili viac ako desať rokov. Výstavba vrátane technológie stála približne 11 miliónov eur a trvala 173 dní. „Návštevníkom tak ponúkneme väčšiu variabilitu pri výbere lyžiarskych trás a rýchlejšiu dopravu, čo by malo minimalizovať čakacie doby v stredisku,“ uviedol Rattaj a ocenil spoluprácu s ochranou prírody a ďalšími dotknutými orgánmi.
Hovorca strediska Marián Galajda dodal, že šikmá dĺžka trate je niečo viac ako jeden kilometer s prevýšením 190 metrov. Maximálna prepravná kapacita odpojiteľnej lanovky je 2400 osôb za hodinu. Špeciálny pohonný systém minimalizuje nároky na údržbu a absenciou prevodovky nie sú potrebné olejové náplne, má nižšiu hlučnosť aj spotrebu elektrickej energie. Pri výstavbe kládol investor veľký dôraz na okolité prírodné prostredie, využili sa existujúce prieseky, zároveň sú súčasťou vybavenia dráhy aj odkláňače letu vtákov. Lanová dráha nahradí historický vlek Poma z roku 1976.
Na Štrbskom Plese v súčasnosti pracujú aj na oživení prvej Andělovej zjazdovky, ktorá viedla zo Soliska až k jazeru. „Sme na dobrej ceste a sme pripravení to spustiť, máme na to súhlas aj schválený proces EIA. Na budúci rok chceme rekonštruovať aj športový areál, finančné prostriedky už máme na to schválené. Zároveň chceme rozšíriť bežecké trate a vybudovať strelnicu na biatlon. Štrbské Pleso má obrovskú výhodu, čo sa týka nadmorskej výšky, ktorá je rozhodujúca pre sneh, ale celkovo pre prípravu športovcov,“ uzavrel starosta Štrby Michal Sýkora.
