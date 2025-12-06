Pápež: Vatikán sa nebude „prizerať“ porušovaniu ľudských práv vo svete
Pápež Lev XIV. v sobotu v príhovore k novým veľvyslancom pri Svätej stolici vyhlásil, že Vatikán sa nebude „ticho prizerať“ porušovaniu ľudských práv vo svete.
Diplomacia Svätej stolice je podľa pápeža „dôsledne zameraná na službu dobru ľudstva, najmä apelovaním na svedomie a pozorným načúvaním hlasov tých, ktorí sú chudobní, v zraniteľných situáciách alebo sú vytlačení na okraj spoločnosti“.
Pápež zdôraznil, že mier „nie je iba absencia konfliktu, ale aktívny a náročný dar… budovaný v srdci a zo srdca.“ Vyžaduje si záväzok vzdať sa „pýchy a pomstychtivosti“ a odolať „pokušeniu používať slová ako zbrane.“ Podľa jeho slov sa táto vízia stáva naliehavejšou v čase, „keď geopolitické napätie a fragmentácia pokračujú a narúšajú väzby ľudskej rodiny.“
Pápež poukázal aj na dôsledky globálnej nestability a poznamenal, že „najviac týmito otrasmi trpia chudobní a marginalizovaní.“
Odkazujúc na slová svojho predchodcu, pápeža Františka, Lev pripomenul diplomatom, že „meradlom veľkosti spoločnosti je spôsob, akým zaobchádza s tými, ktorí sú najslabší.“
Pápež preto vyzval nových veľvyslancov, aby sa pridali k Svätej stolici a podporovali multilaterálnu spoluprácu „v čase, keď je to tak veľmi potrebné.“ Vyjadril nádej, že takto spoločne pomôžu medzinárodnému spoločenstvu „položiť základy spravodlivejšieho, bratskejšieho a pokojnejšieho sveta.“
Lev – ktorý strávil takmer 20 rokov ako misionár v Peru – v novembri kritizoval zaobchádzanie s migrantmi vo svojich rodných Spojených štátoch za prezidenta Donalda Trumpa a označil ho za „mimoriadne neúctivé“.
