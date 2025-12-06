  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 6.12.2025Meniny má Mikuláš
Bratislava

Kallasová o novej stratégii USA: USA zostávajú „najväčším spojencom“ EÚ

  • DNES - 10:57
  • Brusel/Berlín
Kallasová o novej stratégii USA: USA zostávajú „najväčším spojencom“ EÚ

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v sobotu ubezpečila, že Spojené štáty zostávajú hlavným spojencom Európy. Podľa agentúry AFP sa takto Kallasová snaží zľahčiť kritiku európskych inštitúcií v novej americkej národnej bezpečnostnej stratégii.

Samozrejme, je tu veľa kritiky, ale myslím si, že niektorá z nej je aj pravdivá,“ povedala Kallasová na každoročnej diplomatickej konferencii v katarskej metropole Dauha na otázku o americkej stratégii.

USA sú stále naším najväčším spojencom... Nemyslím si, že sme vždy videli všetky témy rovnako, ale celkový princíp zostáva. Sme najväčší spojenci a mali by sme stáť spolu,“ dodala.

Ako kritik novej bezpečnostnej stratégie vystúpil v piatok napr. nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul, ktorý ostro odmietol tie časti novej americkej národnej bezpečnostnej stratégie, ktoré vykresľujú Európu v negatívnom svetle, najmä pokiaľ ide o slobodu prejavu.

Na stretnutí so svojou islandskou kolegyňou Thorgeir Katrín Gunnarsdóttir v Berlíne Wadephul uviedol, že „si nemyslí, že by nám niekto mal dávať rady“, pokiaľ ide o slobodu prejavu, ktorú chráni „náš ústavný poriadok“. Zároveň zdôraznil, že USA sú a zostávajú najdôležitejším nemeckým spojencom v NATO, a vyjadril hrdosť na „slobodné médiá“ vo svojej krajine.

V novej národnej bezpečnostnej stratégii, ktorú Biely dom zverejnil vo štvrtok večer, americká administratíva upozorňuje na eróziu demokracie a slobody prejavu v Európe a vyzýva na zmenu tohto smerovania.

Text uvádza, že „medzi hlavné problémy, ktorým čelí Európa, patria aktivity Európskej únie a ďalších nadnárodných orgánov, ktoré ohrozujú politickú slobodu a suverenitu; migračné politiky, ktoré menia kontinent a spôsobujú napätie; cenzúra slobody prejavu a potláčanie politickej opozície; klesajúca pôrodnosť a strata národnej identity a sebavedomia,“ uvádza sa v texte.

K vojenskej agresii Ruska proti Ukrajine sa v stratégii píše, že „Trumpova administratíva sa dostáva do rozporu s európskymi predstaviteľmi, ktorí majú nereálne očakávania od vojny a sú súčasťou nestabilných menšinových vlád, z ktorých mnohé potláčajú základné princípy demokracie, aby umlčali opozíciu.“

Európa podceňuje svoju vlastnú silu. Napríklad voči Rusku... by sme mali byť sebavedomejší,“ vyhlásila Kallasová v sobotu v Dauhe.

V súvislosti s návrhom mierového plánu USA, ktorý od Ukrajiny žiada vzdať sa aj území nedobytých Ruskom výmenou za bezpečnostné záruky, ktoré nereflektujú jej želanie vstúpiť do NATO, Kallasová upozornila, že stanovovanie limitov a vyvíjanie tlaku na Ukrajinu „neprináša trvalý mier.“ Varovala, že ak bude agresia Ruska „odmenená“, tento scenár sa zopakuje, „a to nielen na Ukrajine či v Gaze, ale hocikde po celom svete.“

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Čečensko: Kadyrov prisľúbil tvrdú odvetu za dronový útok, z ktorého viní Kyjev

Čečensko: Kadyrov prisľúbil tvrdú odvetu za dronový útok, z ktorého viní Kyjev

DNES - 9:34Zahraničné

Líder ruskej Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov v piatok v reakcii na zásah výškovej budovy zrejme ukrajinským dronom v meste Groznyj prisľúbil Kyjevu odvetu do jedného týždňa.

Trump nariadil preskúmať odporúčania k očkovaniu detí v USA; Newsom to kritizuje

Trump nariadil preskúmať odporúčania k očkovaniu detí v USA; Newsom to kritizuje

DNES - 9:16Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v piatok nariadil preskúmanie odporúčaní týkajúcich sa očkovania detí v USA.

USA hovoria o pokroku v rokovaniach s Ukrajinou, naplánované sú ďalšie rozhovory

USA hovoria o pokroku v rokovaniach s Ukrajinou, naplánované sú ďalšie rozhovory

DNES - 5:37Zahraničné

Osobitný vyslanec prezidenta USA Steve Witkoff viedol počas uplynulých dvoch dní v Miami na Floride produktívne rokovania s hlavným ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom, uviedli americkí predstavitelia.

USA: Súd nariadil zverejnenie zápisov veľkej poroty v prípade Epsteina

USA: Súd nariadil zverejnenie zápisov veľkej poroty v prípade Epsteina

DNES - 5:35Zahraničné

Federálny sudca na Floride nariadil zverejnenie niektorých dokumentov súvisiacich s vyšetrovaním zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina.

Vosveteit.sk
Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajtyTvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
EÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromieEÚ chystá digitálny dohľad, aký Európania ešte nezažili. Toto môže úplne zmeniť tvoje súkromie
Zničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčikZničila Ukrajina najdrahšiu stíhačku v ruskom arzenáli? Video ukazuje jasne, no experti tvrdia, že to má háčik
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobilVianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
Google spúšťa pokročilú ochranu proti online podvodom vo viacerých krajinách. Nájdeme medzi nimi aj Slovensko?Google spúšťa pokročilú ochranu proti online podvodom vo viacerých krajinách. Nájdeme medzi nimi aj Slovensko?
POZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješPOZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješ
Rusko zablokovalo FaceTime, vláda tlačí obyvateľov, aby používali štátnu „bezpečnú“ appku MAXRusko zablokovalo FaceTime, vláda tlačí obyvateľov, aby používali štátnu „bezpečnú“ appku MAX
Spyware Predator je späť a silnejší než kedykoľvek predtým. Stačí otvoriť web a tvoj mobil je kompromitovanýSpyware Predator je späť a silnejší než kedykoľvek predtým. Stačí otvoriť web a tvoj mobil je kompromitovaný
Veľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefónVeľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefón
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP