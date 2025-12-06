  • Články
Sobota, 6.12.2025Meniny má Mikuláš
Bratislava

Slovenskí skauti v sobotu opäť prinesú na Slovensko betlehemské svetlo

  • DNES - 8:00
  • Bratislava
Slovenskí skauti v sobotu opäť prinesú na Slovensko betlehemské svetlo.

V najbližších týždňoch ho roznesú po celej krajine, najmä prostredníctvom vlakových spojov. Svetlo tak opäť prinesie do predvianočného obdobia posolstvo mieru, pokoja a nádeje. Informovala Mária Dirgová zo Slovenského skautingu.

Slovenskí skauti prinesú betlehemské svetlo z Rakúska. V nedeľu (7. 12.) ráno ho odovzdajú poľským skautom a o týždeň neskôr si ho na ceremónii v ukrajinskom Užhorode prevezmú ukrajinskí skauti. Po Slovensku ho začnú roznášať počas predvianočného víkendu v sobotu 20. decembra.

Skautské posádky budú svetlo roznášať od skorého rána vlakmi a doručia ho do viac ako 300 obcí. Svetlo prinesú do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, budú ho odpaľovať veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach, doručia ho k ľuďom priamo domov a zavítajú aj na Lomnický štít. Skauti budú roznášať Svetlo až do Štedrého dňa.

Svetlo nádeje roznesieme po celom Slovensku už po tridsiaty šiestykrát ako symbol pokoja, lásky a mieru. Každý plamienok, ktorý donesieme, má pre ľudí veľký význam - prináša im pocit spolupatričnosti a nádeje. S radosťou sledujeme, ako sa betlehemské svetlo stáva súčasťou predvianočnej atmosféry vo všetkých kútoch Slovenska. Symbolicky ho odovzdáme aj v najvýchodnejšej, najzápadnejšej, najsevernejšej a najjužnejšej obci, aby bolo jasné, že betlehemské svetlo dorazí k všetkým ľuďom na Slovensku,“ povedala koordinátorka betlehemského svetla na Slovensku Denisa Podskubová.

Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s údajmi, kde a kedy bude v rámci Slovenska betlehemské svetlo dostupné. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk.

Zdroj: Info.sk, TASR
