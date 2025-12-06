USA: Súd nariadil zverejnenie zápisov veľkej poroty v prípade Epsteina
- DNES - 5:35
- Washington
Federálny sudca na Floride nariadil zverejnenie niektorých dokumentov súvisiacich s vyšetrovaním zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina.
Medzi dokumentami, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje, sa nachádzajú zápisy veľkej poroty z federálneho konania proti Epsteinovi a jeho komplicke Ghislaine Maxwellovej.
Pre tlak verejnosti i politikov sa americký prezident Donald Trump rozhodol podpísať koncom novembra zákon, ktorý nariaďuje ministerstvu spravodlivosti zverejniť všetky dokumenty týkajúce sa Epsteina, a to do 19. decembra. Americký federálny sudca Rodney Smith nariadil zverejnenie dokumentov veľkej poroty a rozhodol, že nedávno prijatý federálny zákon má prednosť pred nariadením, ktoré zakazovalo zverejňovanie dokumentov veľkej poroty. Iný federálny sudca na Floride predtým zamietol žiadosť vlády o zverejnenie dokumentov týkajúcich sa prípadu Epstein.
Trump počas svojej volebnej kampane opakovane vyzýval na zverejnenie spisov, no po nástupe do úradu to spočiatku odmietal.
Bohatý finančník s vplyvnými konexiami bol obvinený z prevádzkovania siete obchodovania so ženami, ktorá vykorisťovala neplnoleté dievčatá pre rad prominentných klientov. Muž zomrel vo väzení v roku 2019, pričom to úrady označili za samovraždu. Smrť však vyvolala špekulácie vzhľadom na jeho kontakty s celebritami, miliardármi a politikmi na najvyšších miestach. Trump a Epstein boli istý čas blízkymi spolupracovníkmi.
