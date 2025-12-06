Rokovania Merza, von der Leyenovej a De Wevera boli „konštruktívne“
- DNES - 5:32
- Brusel
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásili, že viedli v piatok „veľmi konštruktívne“ rokovania spoločne s belgickým premiérom Bartom De Weverom.
Ústrednou témou bol plán Európskej únie použiť zmrazené ruské aktíva na pomoc Ukrajine, čo Belgicko odmieta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Európska komisia (EK) navrhla využiť zmrazené ruské aktíva či zahraničné pôžičky na získanie 90 miliárd eur pre Ukrajinu. Komisia a väčšina európskych vlád uprednostňujú „reparačnú pôžičku“ s využitím ruských štátnych aktív zmrazených v EÚ pre ruskú inváziu na Ukrajinu. Väčšina aktív sa však nachádza v depozitári cenných papierov Euroclear v Belgicku a krajina proti ich použitiu na tento účel vzniesla právne námietky, v dôsledku čoho sa rozhodnutie odložilo.
„Zhodli sme sa, že vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu je čas rozhodujúci,“ uviedla von der Leyenová v príspevku na platforme X po stretnutí v Bruseli. Podľa jej slov sa trojica „dohodla pokračovať v diskusiách s cieľom dosiahnuť konsenzus“ počas summitu lídrov členských krajín Únie 18. decembra.
Von der Leyenová a Merz uviedli, že mali „veľmi konštruktívnu výmenu názorov“ s De Weverom. „Belgicko má konkrétne obavy v súvislosti s otázkou využitia zmrazených ruských aktív a akékoľvek prijateľné riešenie musí zabezpečiť, že všetky európske štáty ponesú rovnaké riziko,“ uviedol Merz podľa hovorcu nemeckej vlády.
De Wever po stretnutí nevydal žiadne vyhlásenie. Belgická vláda sa však obáva, že reparačná pôžička by mohla podnietiť odvetné opatrenia Ruska.
USA hovoria o pokroku v rokovaniach s Ukrajinou, naplánované sú ďalšie rozhovory
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff viedol počas uplynulých dvoch dní v Miami na Floride produktívne rokovania s hlavným ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom, uviedli americkí predstavitelia.
USA: Súd nariadil zverejnenie zápisov veľkej poroty v prípade Epsteina
Federálny sudca na Floride nariadil zverejnenie niektorých dokumentov súvisiacich s vyšetrovaním zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina.
MAAE: Ochranný štít jadrovej elektrárne v Černobyli už neplní svoju funkciu
Ochranný štít Černobyľskej jadrovej elektrárne na Ukrajine už nemôže plniť svoju hlavnú bezpečnostnú funkciu pre poškodenie dronom, uviedla v piatok Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).
Jeszenszky: Výsledky volieb v Maďarsku určia budúcnosť celej strednej Európy
Od výsledkov parlamentných volieb v Maďarsku, konajúcich sa na jar 2026, závisí budúcnosť celej strednej Európy.