Sobota, 6.12.2025Meniny má Mikuláš
Bratislava

MAAE: Ochranný štít jadrovej elektrárne v Černobyli už neplní svoju funkciu

  • DNES - 5:29
  • Kyjev
MAAE: Ochranný štít jadrovej elektrárne v Černobyli už neplní svoju funkciu

Ochranný štít Černobyľskej jadrovej elektrárne na Ukrajine už nemôže plniť svoju hlavnú bezpečnostnú funkciu pre poškodenie dronom, uviedla v piatok Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Ukrajina pripisuje dronový útok Rusku, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

MAAE pri minulotýždňovej inšpekcii oceľovej ochrannej konštrukcie dokončenej v roku 2019 zistila, že februárový náraz dronu ju poškodil. Jej úlohou bolo zaisťovať rádioaktívny materiál po nehode z roku 1986.

Inšpekcia potvrdila, že (ochranná konštrukcia) stratila svoje primárne bezpečnostné funkcie vrátane schopnosti zadržať rádioaktívny materiál, no zistila tiež, že nedošlo k trvalému poškodeniu jej nosných konštrukcií ani monitorovacích systémov,“ uviedol v stanovisku generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi.

Podľa generálneho riaditeľa sa vykonali opravy, „ale komplexná obnova je naďalej nevyhnutná, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu a zabezpečila sa dlhodobá jadrová bezpečnosť“.

OSN 14. februára informovala, že podľa ukrajinských úradov zaútočil na elektráreň dron s výbušnou hlavicou. Spôsobil požiar a poškodil ochranný plášť okolo reaktora číslo štyri, ktorý bol zničený pri havárii v roku 1986. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že dron patril Rusku, čo Moskva odmieta.

Agentúra vykonala inšpekciu súčasne s celoštátnym prieskumom poškodenia elektrických rozvodní spôsobeného takmer štvorročnou vojnou medzi Ukrajinou a Ruskom.

Zdroj: Info.sk, TASR
