Ušakov: Putin a americký vyslanec Witkoff si navzájom rozumejú
- DNES - 21:32
- Moskva
Hlavný zahraničnopolitický poradca Kremľa v piatok povedal, že ruský prezident Vladimir Putin a vyslanec USA Steve Witkoff dosiahli úroveň porozumenia, pri ktorej sa ich rozhovory stali „skutočne priateľské“.
Jurij Ušakov tiež uviedol, že zaradenie zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, do utorkových rokovaní v Kremli vnieslo do týchto rozhovorov „systematický prvok“. Kushner bude podľa neho pravdepodobne tým, kto bude „dávať na papier“ veľkú časť plánu ukončenia vojny na Ukrajine, ak sa na ňom bude ďalej pracovať.
„Povedal by som, že tón... bol konštruktívny a priateľský,“ povedal Ušakov pre ruskú štátnu televíziu počas Putinovej návštevy Indie. „Putin pozná Witkoffa dobre, stretol sa s ním šesťkrát. A ich rozhovory sú skutočne priateľské. Rozumejú si bez toho, aby museli niečo hovoriť,“ dodal.
Putin rokoval s Witkoffom a Kushnerom v Kremli päť hodín o Spojenými štátmi podporovanom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorá sa začala inváziou Ruska vo februári 2022. Ruský líder neskôr označil tieto rozhovory za „veľmi užitočné“.
Witkoff sa vo štvrtok stretol na Floride s ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom a bude tam s ním rokovať znova v piatok, uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou. Nie je jasné, či sa na stretnutiach s Umerovom zúčastňuje aj Kushner.
