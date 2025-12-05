Starnutie vajíčok je podľa vedcov možné zvrátiť a ich poškodenie opraviť
Prejavy starnutia oocytov (vajíčok) je podľa vedcov možné zvrátiť a ich poškodenie sa dá opraviť.
Vyplýva to z výsledkov medzinárodného výskumu, ktorý viedla česká biologička Helena Fulková z Ústavu experimentálnej medicíny Akadémie vied (ÚEM AV) ČR. Podľa AV ČR dokázala niečo, čo bolo doteraz považované za biologicky nemožné a otvára priestor na výskum terapií, ktoré by mohli zvýšiť úspešnosť asistovanej reprodukcie a znížiť riziko vrodených chýb embryí. ÚEM o tom informoval na svojom webe, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
S rastúcim vekom samíc sa znižuje ich schopnosť rozmnožovania. U starších vajíčok sa častejšie objavuje poškodenie DNA a chyby v delení chromozómov, čo zvyšuje riziko porúch ich počtu. To môže spôsobiť, že sa vývoj embyra zastaví alebo vzniknú závažné genetické poruchy, ako napríklad Downov syndróm. Tím vedcov zistil, že poškodenie, ktoré sa v oocytoch počas starnutia hromadí, je možné napraviť.
Výskum sa uskutočnil na myšiach. Analýza vajíčok starších samíc ukázala výrazne vyššiu mieru poškodenia DNA - približne 70 percent chromozómov malo známky dvojitých zlomov, kým u mladých myší to bolo len asi 16 percent. Vedci vystavili jadrá starých oocytov prostrediu mladých vajíčok, ktoré zbavili ich DNA. Ukázalo sa, že v tomto prostredí sa poškodenie DNA v starých vajíčkach výrazne znížilo a počet porúch chromozómov klesol takmer na polovicu. Takto „omladené“ vajíčka dokázali pokračovať vo vývoji až k narodeniu zdravých mláďat s rovnakou úspešnosťou ako u mladých jedincov. Vedci vysvetlili, že mladé bunky obsahujú opravné mechanizmy, ktoré sú v starnúcich vajíčkach výrazne oslabené.
„Naše výsledky ukazujú, že starnutie oocytov nie je nezvratné a že kvalitu vajíčok je možné v zásade obnoviť. Prvýkrát sme experimentálne preukázali, že starší oocyt dokáže v mladom bunkovom prostredí znova naštartovať mechanizmy opráv DNA a správneho delenia chromozómov. To otvára nielen nové otázky o biológii starnutia, ale tiež priestor na vývoj budúcich terapeutických prístupov,“ vysvetlila vedúca tímu Helena Fulková.
Výskum podľa ústavu zásadne mení doterajšie predstavy o starnutí pohlavných buniek a otvára priestor na výskum bunkových terapií, ktoré by v budúcnosti mohli znížiť riziko chromozomálnych chýb u embryí, zvýšiť úspešnosť asistovanej reprodukcie či výrazne prispieť k záchrane ohrozených druhov.
