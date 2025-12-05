  • Články
Vo veku 96 rokov zomrel architekt Frank Gehry, spoluautor Tancujúceho domu

Frank O. Gehry, jeden z najvýznamnejších a najoriginálnejších architektov v dejinách americkej architektúry, zomrel vo veku 96 rokov vo svojom dome v Santa Monice v Kalifornii.

Gehry bol okrem iného spoluautorom návrhu pražského Tancujúceho domu. Informáciu o jeho úmrtí potvrdila šéfka jeho kancelárie, píše TASR podľa správy denníka The New York Times.

Laureát prestížnej Pritzkerovej ceny za architektúru z roku 1989 zomrel po krátkej respiračnej chorobe. Podľa NYT je jeho jedným z najväčších a najznámejších diel Guggenheimovo múzeum v Bilbau. Stavba v meste na severnom pobreží Španielska s titánovým obkladom vzbudila pri otvorení v roku 1997 medzinárodnú senzáciu. Pomohla oživiť mesto a urobila z Gehryho najznámejšieho amerického architekta od čias Franka Lloyda Wrighta.

Medzi ďalšie jeho významné diela patrí Koncertná sála Walta Disneyho v Los Angeles dokončená v roku 2003 či múzeum umenia Fondation Louis Vuitton (2014) v Paríži. Tancujúci dom v lukratívnej pražskej lokalite Rašínovho nábrežia na pravom brehu Vltavy, dokončený v roku 1996, zasa navrhol s Čechom chorvátskeho pôvodu Vladom Miluničom. Jeho nezvyčajný asymetrický tvar bol inšpirovaný slávnou americkou tanečníckou dvojicou Ginger a Fred.

Do povedomia architektonického sveta sa však dostal už v roku 1978 dokončením domu v Santa Monice v Kalifornii, ktorý navrhol a v ktorom žil štyri desaťročia.

Narodil sa ako Frank Owen Goldberg 28. februára 1929 v robotníckej štvrti kanadského Toronta. Od roku 1947 však žil v americkom Los Angeles, kde sa prisťahoval s rodinou.

Zdroj: Info.sk, TASR
