Vo veku 96 rokov zomrel architekt Frank Gehry, spoluautor Tancujúceho domu
- DNES - 21:17
- Washington
Frank O. Gehry, jeden z najvýznamnejších a najoriginálnejších architektov v dejinách americkej architektúry, zomrel vo veku 96 rokov vo svojom dome v Santa Monice v Kalifornii.
Gehry bol okrem iného spoluautorom návrhu pražského Tancujúceho domu. Informáciu o jeho úmrtí potvrdila šéfka jeho kancelárie, píše TASR podľa správy denníka The New York Times.
Laureát prestížnej Pritzkerovej ceny za architektúru z roku 1989 zomrel po krátkej respiračnej chorobe. Podľa NYT je jeho jedným z najväčších a najznámejších diel Guggenheimovo múzeum v Bilbau. Stavba v meste na severnom pobreží Španielska s titánovým obkladom vzbudila pri otvorení v roku 1997 medzinárodnú senzáciu. Pomohla oživiť mesto a urobila z Gehryho najznámejšieho amerického architekta od čias Franka Lloyda Wrighta.
Medzi ďalšie jeho významné diela patrí Koncertná sála Walta Disneyho v Los Angeles dokončená v roku 2003 či múzeum umenia Fondation Louis Vuitton (2014) v Paríži. Tancujúci dom v lukratívnej pražskej lokalite Rašínovho nábrežia na pravom brehu Vltavy, dokončený v roku 1996, zasa navrhol s Čechom chorvátskeho pôvodu Vladom Miluničom. Jeho nezvyčajný asymetrický tvar bol inšpirovaný slávnou americkou tanečníckou dvojicou Ginger a Fred.
Do povedomia architektonického sveta sa však dostal už v roku 1978 dokončením domu v Santa Monice v Kalifornii, ktorý navrhol a v ktorom žil štyri desaťročia.
Narodil sa ako Frank Owen Goldberg 28. februára 1929 v robotníckej štvrti kanadského Toronta. Od roku 1947 však žil v americkom Los Angeles, kde sa prisťahoval s rodinou.
Ušakov: Putin a americký vyslanec Witkoff si navzájom rozumejú
Hlavný zahraničnopolitický poradca Kremľa v piatok povedal, že ruský prezident Vladimir Putin a vyslanec USA Steve Witkoff dosiahli úroveň porozumenia, pri ktorej sa ich rozhovory stali „skutočne priateľské“.
Zomrel herec Cary-Hiroyuki Tagawa známy z filmov Mortal Kombat či Posledný cisár
Vo veku 75 rokov zomrel po mŕtvici vo štvrtok v kalifornskej Santa Barbare americký herec japonského pôvodu Cary-Hiroyuki Tagawa.
ICC: Zatykač na Putina bude platiť, aj ak počas rokovaní o mieri získa amnestiu
Medzinárodné zatykače vydané na Putina a ďalších ruských predstaviteľov obvinených z vojnových zločinov na Ukrajine zostanú v platnosti aj v prípade, ak by im bola udelená amnestia počas mierových rokovaní vedených USA.
Rubio označil pokutu EK pre X za útok na americké platformy a občanov
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v piatok kritizoval Európsku úniu za uloženie pokuty 120 miliónov eur pre spoločnosť X miliardára Elona Muska.