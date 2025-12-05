Zrážku s osobným autom v Prievidzi neprežila 82-ročná chodkyňa
Zrážku s osobným autom v piatok popoludní v Prievidzi neprežila 82-ročná chodkyňa.
Polícia okolnosti nehody vyšetruje, začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Šesťdesiatročná vodička viedla po miestnej komunikácii v Prievidzi osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf. Z doposiaľ nezistených príčin na priechode pre chodcov došlo k zrážke s 82-ročnou chodkyňou. Žena utrpela zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahla,“ uviedla Klenková.
Na mieste podľa nej zasahovali všetky záchranné zložky, nachádzal sa tam aj znalec z odboru cestnej dopravy. „Vodičku osobného auta policajti podrobili dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ doplnila s tým, že presné príčiny, miera zavinenia a ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
MV ukončilo tender na nákup cisternových automobilových striekačiek pre HaZZ
Verejné obstarávanie na cisternové automobilové striekačky CAS 30 pre Hasičský a záchranný zbor prinieslo úsporu viac ako dva milióny eur oproti pôvodne odhadovanej cene.
ŠÚKL: Od januára 2027 sa skončí dovoz viacerých foriem inzulínu do SR
Od januára 2027 sa skončí dovoz viacerých foriem inzulínu na slovenský trh. Dôvodom je globálne ukončenie ich výroby, ktoré sa bude týkať aj ostatných európskych krajín, v ktorých boli uvedené na trh.
Gašpar zváži, či návrh Hlasu neneguje zmysel zmien ochrany oznamovateľov
Tibor Gašpar zváži i podanie vlastného pozmeňujúceho návrhu.
SaS: V zákone o zmene ÚOO na nový úrad ostali napriek návrhu Hlasu problémy
Hoci Hlas-SD predložil k zákonu na vznik nového úradu po Úrade na ochranu oznamovateľov pozmeňujúci návrh, stále v ňom ostávajú problematické časti. Vyhlásila to Mária Kolíková.