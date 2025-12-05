  • Články
Bratislava

Zrážku s osobným autom v Prievidzi neprežila 82-ročná chodkyňa

  • DNES - 21:12
  • Prievidza
Zrážku s osobným autom v piatok popoludní v Prievidzi neprežila 82-ročná chodkyňa.

Polícia okolnosti nehody vyšetruje, začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Šesťdesiatročná vodička viedla po miestnej komunikácii v Prievidzi osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf. Z doposiaľ nezistených príčin na priechode pre chodcov došlo k zrážke s 82-ročnou chodkyňou. Žena utrpela zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahla,“ uviedla Klenková.

Na mieste podľa nej zasahovali všetky záchranné zložky, nachádzal sa tam aj znalec z odboru cestnej dopravy. „Vodičku osobného auta policajti podrobili dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ doplnila s tým, že presné príčiny, miera zavinenia a ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
