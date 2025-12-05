  • Články
ICC: Zatykač na Putina bude platiť, aj ak počas rokovaní o mieri získa amnestiu

Medzinárodné zatykače vydané na ruského prezidenta Vladimira Putina a piatich ďalších ruských predstaviteľov obvinených z vojnových zločinov na Ukrajine zostanú v platnosti aj v prípade, ak by im bola udelená amnestia počas mierových rokovaní vedených Spojenými štátmi. Uviedli to v piatok dvaja prokurátori Medzinárodného trestného súdu (ICC), píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Podľa prokurátorov Mameho Mandiayeho Nianga zo Senegalu a Nazhata Shameema Khana z Fidži je zrušenie zatykačov vydaných ICC potrebné schváliť rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN. „Ak dôjde k mierovej dohode, ktorá privedie Bezpečnostnú radu k tomu, aby nás požiadala o odloženie vyšetrovania, potom je to politický proces pre Bezpečnostnú radu. Ale čo sa nás týka, v konečnom dôsledku to nezastaví spôsob, akým sa prináša spravodlivosť,“ uviedol Khan s odvolaním na Rímsky štatút o zriadení ICC.

Agentúra Reuters vysvetľuje, že novembrový návrh 28-bodového amerického mierového plánu pre Ukrajinu zahŕňal i bod, podľa ktorého „všetky strany zapojené do konfliktu dostanú úplnú amnestiu za svoje činy počas vojny“. Podľa Nianga je ICC „okrem rámca spomenutého v súvislosti s postupom Bezpečnostnej rady povinný dodržiavať štatút, ktorý neprikladá váhu niektorým z týchto politických dohôd“.

Zatykače boli okrem Putina vydané aj na bývalého ministra obrany a tajomníka Rady bezpečnosti Ruskej federácie Sergeja Šojgua alebo náčelníka generálneho štábu armády Valerija Gerasimova.

V roku 2023 vydal ICC zatykač na Putina a ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú pre podozrenie z únosu ukrajinských detí z okupovaných území do Ruska. Moskva všetky obvinenia ICC dlhodobo popiera.

Zdroj: Info.sk, TASR
