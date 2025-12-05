Rubio označil pokutu EK pre X za útok na americké platformy a občanov
- DNES - 19:49
- Washington
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v piatok kritizoval Európsku úniu za uloženie pokuty 120 miliónov eur pre spoločnosť X miliardára Elona Muska. Dôvodom bolo porušenie nariadenia EÚ o digitálnych službách (DSA), informuje TASR.
„Pokuta vo výške 140 miliónov dolárov od Európskej komisie nie je len útokom na X, je to útok na všetky americké technologické platformy a amerických občanov zo strany zahraničných vlád,“ napísal Rubio na X.
Európska komisia (EK) v piatok uložila pokutu sieti X za porušenie pravidiel transparentnosti. Ide o klamlivý dizajn modrej ikony, nedostatočnú transparentnosť reklamného archívu a neposkytnutie prístupu k verejným údajom pre výskumníkov, uvádza sa vo vyhlásení EK. Ide o prvú sankciu vymeranú na základe DSA.
Výška pokuty je podľa EK úmerná porušeniu pravidiel. Pavel Havlíček z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) označil pokutu za symbolickú. Zároveň upozornil, že v prípade pokračujúceho porušovania pravidiel EÚ môže narásť až o niekoľko percent ročného globálneho obratu spoločnosti. Podľa analytika ide pravdepodobne len o prvý krok zo série konkrétnych reakcií EK na porušovanie pravidiel DSA.
Okrem Havlíčka udelenie pokuty označili za dôležitý krok aj viacerí diplomati členských krajín EÚ a europoslanci, ktorí dlhodobo kritizovali nedostatočné presadzovanie digitálnych pravidiel eurobloku. Súčasné a nasledujúce opatrenia EK voči americkým spoločnostiam sa podľa portálu Politico môžu premietnuť aj do prebiehajúcich obchodných rokovaní medzi EÚ a USA.
ICC: Zatykač na Putina bude platiť, aj ak počas rokovaní o mieri získa amnestiu
Medzinárodné zatykače vydané na Putina a ďalších ruských predstaviteľov obvinených z vojnových zločinov na Ukrajine zostanú v platnosti aj v prípade, ak by im bola udelená amnestia počas mierových rokovaní vedených USA.
Česká polícia vyšetruje smrť novorodencov, v pôrodnici za deň oživovali štyroch
Česká polícia sa zaoberá prípadom úmrtia dvoch novorodencov v pôrodnici v Litoměřiciach v Úsťanskom kraji koncom novembra.
USA chcú väčšinu záväzkov v rámci NATO preniesť na Európu do roku 2027
Spojené štáty chcú, aby Európa prevzala väčšinu konvenčných obranných kapacít v rámci NATO, od spravodajskej činnosti po rakety, do roku 2027.
Nemecko: Bundestag schválil nový zákon o vojenskej službe
Poslanci Bundestagu po mesiacoch debát schválili návrh zákona predložený vládou, ktorý zavádza brannú povinnosť pre mladých mužov a počíta so zvýšením počtu vojakov v aktívnej službe predovšetkým na dobrovoľnom základe.