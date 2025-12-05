Ako dobre sa zotavíte po operácii? Ukazuje to aj tento znak pri chôdzi
Nezáleží na veku ani bolesti. Pacienti, ktorí na sebe pozorujú tento znak pri chôdzi, sa po operácii bedrového kĺbu zotavujú rýchlejšie.
Rýchlosť chôdze nesvedčí len o vašom temperamente alebo o vašej nálade. Ako totiž približuje výskum Univerzity v Kjúšu (Japonsko), tempo, akým kráčate, dokáže takisto predpovedať aj to, ako rýchlo sa zotavíte po operácii.
Štúdia publikovaná v časopise Journal of Bone & Joint Surgery sa zamerala na pacientov pred výmenou bedrového kĺbu. Ešte pred zákrokom u nich merali rýchlosť chôdze, pričom zistili, že tí, ktorí boli schopní prejsť vzdialenosť 10 metrov rýchlosťou aspoň 1 meter za sekundu, vykazovali lepšiu prognózu zotavenia po operácii, a to bez ohľadu na vek či mieru bolesti po zákroku.
Rýchlejší chodci sa podľa výskumu takisto lepšie zžijú s novým kĺbom, a po operácii s ním majú menej ťažkostí.
Vedci argumentujú, že chôdza je dobrým ukazovateľom celkového zdravotného stavu. „Jej jednoduchosť z nej robí praktický nástroj na meranie, ktorý sa môže začleniť do predoperačného vyšetrenia,“ uviedla ortopedická chirurgička a autorka štúdie Yuki Nakao.
Výskumu sa zúčastnilo takmer 500 pacientov, ktorí po operácii pomocou dotazníkov hodnotili mieru bolesti a prípadné ťažkosti s novým kĺbom.
Vedci následne vyhodnotili výsledky štúdie a zistili, že jediný ukazovateľ, ktorí mali spoločné tí, ktorí najlepšie znášali zotavovanie, bola rýchla chôdza. Tá totiž zlepšuje pohyblivosť bedrových kĺbov, posilňuje svaly a zmierňuje bolesť pri úraze. Všetky tieto faktory prispievajú k lepšej a rýchlejšej liečbe po výmene kĺbu.
„Veríme, že zavedenie týchto poznatkov do klinickej praxe podporí lepšie zotavovanie a nakoniec aj pomôže zlepšiť výsledky zákroku u pacientov, ktorí podstúpia výmenu bedrového kĺbu,“ dodala Nakao.
Krehké nechty a svrbenie pokožky? Zistite, či nejde o alopéciu
Vypadávanie vlasov nie je jediný príznak, ktorým sa alopécia prejavuje. Ako zistiť, či ide o toto autoimunitné ochorenie?
Najčastejšie príznaky počas zimy: Čo prezrádzajú o vašom zdraví?
Nechýbajú vám vitamíny alebo živiny? Zistite, čo sa vám snažia prezradiť najčastejšie zimné príznaky o zdraví.
Pozor na mastné pachy v tehotenstve: Takto ovplyvňuje vôňa mastných jedál plod
Vedci vysvetlili, prečo by sa tehotné ženy mali vyhýbať jedlám s mastnou arómou.
Spávate v tejto polohe? Pozor, môže poškodiť nervy!
Hoci je pohodlná, táto spánková poloha môže spôsobiť trvalé poškodenie nervov.