Rakovina močového mechúra: Ako s ňou súvisí toto detské ochorenie?
Bežná vírusová infekcia z detstva môže zohrávať rolu pri tvorbe rakoviny neskôr v dospelosti, varujú vedci.
Výskumný tím z Univerzity v Yorku (Veľká Británia) varuje pred vírusom BK, ktorý po infikovaní vyvoláva mierne príznaky podobné prechladnutiu. Ako totiž približujú v časopise Science Advances, vírus, ktorý dlhodobo zostáva v tele aj po vyliečení, môže súvisieť so vznikom rakoviny močového mechúra v neskoršom veku.
Často sa aktivuje po transplantácii
Vedci pripomínajú, že BK vírus sa dlhodobo považuje za spúšťač rakoviny. Dodnes však žiadny výskum nepotvrdil jeho význam pri vzniku rakoviny močového mechúra.
Podľa vedcov vírus poškodzuje DNA v bunkách, ktoré vystielajú močové cesty. K poškodeniu pritom nedochádza len v infikovaných bunkách, ale aj v tých, ktoré s nimi susedia. Takéto genetické zmeny môžu neskôr viesť k vzniku nádoru.
Podľa vedcov sa tým vysvetľuje aj fakt, prečo sa v nádorových bunkách močového mechúra nenachádza žiadna DNA vírusu. Ten totiž po infekcii zostáva neaktívny v obličkách, močovom mechúre a močových cestách, a k rakovinovým zmenám dochádza niekoľko rokov po jeho spustení. Je preto možné, že s rakovinou súvisí aj infekcia v detstve.
Rakovina močového mechúra sa častejšie vyskytuje aj u pacientov po transplantácii obličky. To podľa vedcov svedčí o tom, že vírus, ktorý od detstva nie je v tele aktívny, sa náhle „prebudí“ pri oslabenej imunite, napríklad po transplantácii.
„Dnes vidíme, ako vírus BK môže prispieť k rakovine močového mechúra u ľudí po transplantácii a vo všeobecnej populácii. Vďaka tomu vieme, prečo nádory roky po ochorení nevykazujú žiadne stopy vírusu.“
Autori v závere štúdie zdôrazňujú, že na lepšie pochopenie mechanizmu vzniku rakoviny močového mechúra sú potrebné ďalšie výskumy. Aj tento však odhaľuje, prečo sú niektorí pacienti na ňu náchylnejší ako iní.
