Eset sa ohradil voči tvrdeniam Petra Kmeca o pripravovanom inovačnom centre
- DNES - 16:11
- Bratislava
Spoločnosť Eset sa dôrazne ohradila voči tvrdeniam bývalého podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca, ktorými reagoval na medializovanú kauzu Národného inovačného a technologického centra vo Voderadoch.
Kmec na sociálnej sieti tvrdil, že Progresívne Slovensko chcelo vybudovať inovačné centrum za 700 miliónov eur v Bratislave a „prihodiť kšeft svojim donorom z Esetu“.
„Spoločnosť Eset nemá vedomosť o spomínanom projekte, nie je doň zapojená a ani nemá v pláne so štátom vytvoriť žiadne inovačné centrum,“ uviedol Eset. Spoločnosť dodala, že, naopak, z vlastných zdrojov, bez podpory štátu a bez peňazí daňových poplatníkov pripravuje výstavbu vlastného sídla, okolo ktorého chce vybudovať inovačný ekosystém s cieľom posilniť inovačný potenciál Slovenska.
„Vítame iniciatívy štátnych inštitúcií zamerané na posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska a boli by sme radi, ak by takýchto projektov vzniklo na Slovensku viac. Mali by byť však realizované transparentne, hospodárne a bez zbytočných klamstiev o podnikateľských subjektoch, ako je Eset, ktoré vedu, výskum a vzdelávanie robia a podporujú bez pomoci štátu už desaťročia,“ dodala firma.
Slovensko sa má stať strategickým výrobcom munície, zapojený je český zbrojár
Spoločnosť ZVS Holding uzavrela so slovenským ministerstvom obrany rámcovú zmluvu na dodávky munície veľkého a stredného kalibru pre štáty Európskej únie, a to v hodnote až 58 miliárd eur.
PS: Suma dennej stravnej jednotky pre CDR je nízka, MPSVR o tom bude diskutovať
Deti v centrách pre deti a rodiny (CDR), ktoré sú odkázané na starostlivosť, majú na celodennú stravu menej ako tri eurá.
Občania eurozóny i Slováci vnímajú euro ako dobrú vec pre Úniu a ich krajinu
Najnovší prieskum Eurobarometra, na ktorý v piatok upozornila Európska komisia, zistil, že 79 percent respondentov z krajín eurozóny verí, že euro je pre EÚ dobrá vec.
SaS: V energopomoci sú diery, dostať ju môže aj podnikateľ s investičnými bytmi
SaS upozorňuje, že energopomoc môže dostať aj podnikateľ, ktorý si vypláca iba minimálnu mzdu a má aj niekoľko investičných bytov.