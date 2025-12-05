  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 5.12.2025Meniny má Oto
Bratislava

Eset sa ohradil voči tvrdeniam Petra Kmeca o pripravovanom inovačnom centre

  • DNES - 16:11
  • Bratislava
Eset sa ohradil voči tvrdeniam Petra Kmeca o pripravovanom inovačnom centre

Spoločnosť Eset sa dôrazne ohradila voči tvrdeniam bývalého podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca, ktorými reagoval na medializovanú kauzu Národného inovačného a technologického centra vo Voderadoch.

Kmec na sociálnej sieti tvrdil, že Progresívne Slovensko chcelo vybudovať inovačné centrum za 700 miliónov eur v Bratislave a „prihodiť kšeft svojim donorom z Esetu“.

Spoločnosť Eset nemá vedomosť o spomínanom projekte, nie je doň zapojená a ani nemá v pláne so štátom vytvoriť žiadne inovačné centrum,“ uviedol Eset. Spoločnosť dodala, že, naopak, z vlastných zdrojov, bez podpory štátu a bez peňazí daňových poplatníkov pripravuje výstavbu vlastného sídla, okolo ktorého chce vybudovať inovačný ekosystém s cieľom posilniť inovačný potenciál Slovenska.

Vítame iniciatívy štátnych inštitúcií zamerané na posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska a boli by sme radi, ak by takýchto projektov vzniklo na Slovensku viac. Mali by byť však realizované transparentne, hospodárne a bez zbytočných klamstiev o podnikateľských subjektoch, ako je Eset, ktoré vedu, výskum a vzdelávanie robia a podporujú bez pomoci štátu už desaťročia,“ dodala firma.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slovensko sa má stať strategickým výrobcom munície, zapojený je český zbrojár

Slovensko sa má stať strategickým výrobcom munície, zapojený je český zbrojár

DNES - 15:51Ekonomické

Spoločnosť ZVS Holding uzavrela so slovenským ministerstvom obrany rámcovú zmluvu na dodávky munície veľkého a stredného kalibru pre štáty Európskej únie, a to v hodnote až 58 miliárd eur.

PS: Suma dennej stravnej jednotky pre CDR je nízka, MPSVR o tom bude diskutovať

PS: Suma dennej stravnej jednotky pre CDR je nízka, MPSVR o tom bude diskutovať

DNES - 14:50Ekonomické

Deti v centrách pre deti a rodiny (CDR), ktoré sú odkázané na starostlivosť, majú na celodennú stravu menej ako tri eurá.

Občania eurozóny i Slováci vnímajú euro ako dobrú vec pre Úniu a ich krajinu

Občania eurozóny i Slováci vnímajú euro ako dobrú vec pre Úniu a ich krajinu

DNES - 13:40Ekonomické

Najnovší prieskum Eurobarometra, na ktorý v piatok upozornila Európska komisia, zistil, že 79 percent respondentov z krajín eurozóny verí, že euro je pre EÚ dobrá vec.

SaS: V energopomoci sú diery, dostať ju môže aj podnikateľ s investičnými bytmi

SaS: V energopomoci sú diery, dostať ju môže aj podnikateľ s investičnými bytmi

DNES - 13:39Ekonomické

SaS upozorňuje, že energopomoc môže dostať aj podnikateľ, ktorý si vypláca iba minimálnu mzdu a má aj niekoľko investičných bytov.

Vosveteit.sk
POZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješPOZOR! Populárny antivírus používaný na Slovensku mal kritickú chybu. Útočníkom stačia sekundy na ovládnutie celého PC, ak ho neaktualizuješ
Rusko zablokovalo FaceTime, vláda tlačí obyvateľov, aby používali štátnu „bezpečnú“ appku MAXRusko zablokovalo FaceTime, vláda tlačí obyvateľov, aby používali štátnu „bezpečnú“ appku MAX
Spyware Predator je späť a silnejší než kedykoľvek predtým. Stačí otvoriť web a tvoj mobil je kompromitovanýSpyware Predator je späť a silnejší než kedykoľvek predtým. Stačí otvoriť web a tvoj mobil je kompromitovaný
Veľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefónVeľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefón
AKTUÁLNE: Deje sa to znova, používatelia hlásia masívne výpadky internetu po celom svete. Poznáme dôvodAKTUÁLNE: Deje sa to znova, používatelia hlásia masívne výpadky internetu po celom svete. Poznáme dôvod
Ruská superzbraň sa zrútila pár sekúnd po štarte. Toto fiasko odhaľuje slabinu, ktorú Moskva nechce priznaťRuská superzbraň sa zrútila pár sekúnd po štarte. Toto fiasko odhaľuje slabinu, ktorú Moskva nechce priznať
Bankový malvér Albiriox vie napadnúť až 400 rôznych bankových a krypto aplikácií: Hackeri zaútočili globálne, toto sú varovné znakyBankový malvér Albiriox vie napadnúť až 400 rôznych bankových a krypto aplikácií: Hackeri zaútočili globálne, toto sú varovné znaky
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do AndroiduTvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP