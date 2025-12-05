  • Články
Najčastejšie príznaky počas zimy: Čo prezrádzajú o vašom zdraví?

Nechýbajú vám vitamíny alebo živiny? Zistite, čo sa vám snažia prezradiť najčastejšie zimné príznaky o zdraví.

Chladné počasie, stres pred sviatkami a šírenie vírusov a baktérií sú časté spúšťače zdravotných príznakov, ktoré sa u mnohých vyskytujú počas zimy. Ako však zistiť, či v skutočnosti nejde o závažnejší problém ako nedostatok minerálov alebo živín?

Ako pre denník Daily Mail uviedla výživová poradkyňa Erin Viljoenová, bežné zimné príznaky sú neraz signálom imunity, ktorá potrebuje podať pomocnú ruku. Vymenovala preto 6 najčastejších zdravotných problémov počas zimy a ich skryté spúšťače.

Slabosť a nedostatok energie

So slabosťou a ospalosťou počas zimy najviac súvisia dlhé prebdené noci, večierky a konzumácia alkoholu. Ak však ospalosť neodznie ani po niekoľkých nociach kvalitného spánku, podľa Viljoenovej môže ísť o nedostatok vitamínu D, železa, vitamínu B12 alebo kyseliny listovej.

„Tieto živiny sú kľúčové pre udržiavanie zdravej hladiny energie, a ak vám chýbajú, telu sa nedarí správne fungovať,“ vysvetlila poradkyňa.

Zmeny nálady a zlá nálada

Foto: fizkes/Shutterstock.com

Po opici má len málokto dobrú náladu. Ak sa však tá vaša nezlepšuje ani neskôr, pravdepodobne je na vine nedostatok vitamínu D, omega-3 mastných kyselín alebo vitamínov skupiny B.

„Ak ste si všimli, že sa vám nálada nezlepšuje ani po dostatku odpočinku, možno je načase lepšie sa pozrieť na jedálniček,“ uviedla Viljoenová.

Časté zápaly a pomalé uzdravovanie

Prechladnutie, chrípka a iné virózy sa počas zimy šíria rýchlejšie ako v lete. Ak si však s nimi neviete poradiť a neustále vás prenasledujú, telu môže chýbať vitamín D, zinok alebo železo.

„Tieto živiny sú nevyhnutné pre imunitu. Bez nich telo nie je schopné bojovať s ochorením tak efektívne,“ uviedla Viljoenová.

Bolesť svalov alebo kĺbov

Foto: fizkes/Shutterstock.com

Ak sa každé ráno prebúdzate s bolesťou, akú obvykle cítite len po ťažkej námahe alebo cvičení, na vine môže byť nedostatok vitamínu D alebo horčíka.

„Ak bolesti pretrvávajú, zvážte začlenenie doplnkov do stravy. Vaše telo si zaslúži pocit sily a podpory počas celého roka,“ tvrdí Viljoenová.

Suchá pokožka alebo krehké vlasy a nechty

Nemusí ísť len o prejav suchého zimného počasia. Ak vaše problémy s pokožkou, vlasmi a nechtami pretrvávajú, Viljoenová radí siahnuť po doplnkoch s obsahom vitamínu D, omega-3 mastných kyselín alebo zinku.

Studené ruky a nohy

Vo vonkajšom prostredí nejde o nič nezvyčajné, prechladnutie na nohách a rukách patrí k zime. Ak vás však vaše studené ruky a nohy prenasledujú aj vnútri, môže ísť o znak nedostatku železa, jódu alebo selénia, dodala Viljoenová.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
