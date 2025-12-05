ŠÚKL: Od januára 2027 sa skončí dovoz viacerých foriem inzulínu do SR
Od januára 2027 sa skončí dovoz viacerých foriem inzulínu na slovenský trh. Dôvodom je globálne ukončenie ich výroby, ktoré sa bude týkať aj ostatných európskych krajín, v ktorých boli uvedené na trh.
Na Slovensku je momentálne dostupných 34 rôznych typov inzulínov, pričom ukončenie výroby sa bude týkať štyroch z nich. Držiteľ registrácie zároveň deklaroval, že v najbližšom období bude lekárov informovať o všetkých podstatných zmenách a možnostiach náhradnej liečby. TASR o tom informovala hovorkyňa Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) Lucia Balážiková.
„Dostupnosť vybraných inzulínov nebude v roku 2026 ohrozená, dodávky budú prebiehať kontinuálne a štandardne podľa potrieb slovenského trhu,“ zdôraznil ŠÚKL. Zároveň deklaroval, že vo veci aktívne komunikuje s držiteľom registrácie, ktorý sa zaviazal k implementácii zmierňujúcich opatrení na zachovanie kontinuity liečby pacientov s diabetom.
Ústav priblížil, že držiteľ registrácie pripravil podrobný informačný list pre ošetrujúcich lekárov, ktorý bol pripomienkovaný Európskou liekovou agentúrou a aj Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Obsahom listu je odporúčanie ďalšieho postupu liečby. „Zároveň deklaroval, že v najbližšom období bude lekárov informovať o všetkých podstatných zmenách a možnostiach náhradnej liečby. Cieľom je zabezpečiť dostatočný časový priestor na konzultáciu a úpravu liečby tak, aby bola zachovaná jej kontinuita a nebola ohrozená kompenzácia pacienta s diabetom,“ dodal ŠÚKL.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) už začiatkom týždňa potvrdil, že eviduje informácie o plánovanom ukončení dodávok inzulínu. Označil to za zásadný problém pre región strednej Európy. „Každá krajina je niekde inde, ale pre náš región to bude pomerne zásadný problém, a preto to budeme my určite iniciovať aj na úrovni V4, aby sa nestalo koncom už budúceho roka, že zrazu zo dňa na deň ostanú naši diabetici a pacienti, ktorí sú odkázaní na inzulín, bez lieku, pretože v takom stave reálne sme,“ skonštatoval minister pre novinárov.
Gašpar zváži, či návrh Hlasu neneguje zmysel zmien ochrany oznamovateľov
Tibor Gašpar zváži i podanie vlastného pozmeňujúceho návrhu.
SaS: V zákone o zmene ÚOO na nový úrad ostali napriek návrhu Hlasu problémy
Hoci Hlas-SD predložil k zákonu na vznik nového úradu po Úrade na ochranu oznamovateľov pozmeňujúci návrh, stále v ňom ostávajú problematické časti. Vyhlásila to Mária Kolíková.
PS iniciuje kontrolu na SIS, poslankyni prišiel list príslušníkov
Poslanci Národnej rady SR opozičného PS zaradení v Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu činnosti SIS iniciujú kontrolu v tajnej službe.
Takáč: Legislatíva týkajúca sa chovu spoločenských zvierat sa v SR sprísni
Legislatíva týkajúca sa chovu spoločenských zvierat, najmä tzv. množiarní psov, sa v SR sprísni, do parlamentu by sa mal návrh dostať asi na jar 2026.