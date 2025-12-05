  • Články
  • DNES - 13:48
  Bratislava
Gašpar zváži, či návrh Hlasu neneguje zmysel zmien ochrany oznamovateľov

Tibor Gašpar zváži i podanie vlastného pozmeňujúceho návrhu.

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) zváži, či pozmeňujúci návrh poslancov Hlasu-SD neneguje zmysel zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zváži i podanie vlastného pozmeňujúceho návrhu.

No ja si jednoznačne myslím, že pre každú novú ochranu, ktorá vznikne aj po schválení tohto zákona, by mal mať zamestnávateľ opravný prostriedok, ak sa mu zdá, že to podanie skutočne nie je kvalifikované. A aby preskúmal to rozhodnutie prokurátora nadriadený prokurátor,“ uviedol Gašpar. Ako doplnil, štát by mal zároveň pravidelne preskúmavať ochranu oznamovateľa, ako to robí napríklad pri väzbe.

Poslanci rokujú v skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti v druhom čítaní. Nahradiť má Úrad na ochranu oznamovateľov. Za pozmeňujúcim návrhom, predloženým v Národnej rade SR, stoja poslanci Hlasu-SD. Chcú zosúladiť legislatívu s európskou smernicou. V zákone by nemusela byť možnosť zamestnávateľa nechať ochranu oznamovateľa preskúmať. Vypustiť by sa mohla aj podmienka, aby bol oznamovateľ v pracovnoprávnom vzťahu s osobou, ktorej činnosť oznámil.

Zdroj: Info.sk, TASR
