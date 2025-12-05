Občania eurozóny i Slováci vnímajú euro ako dobrú vec pre Úniu a ich krajinu
- DNES - 13:40
- Brusel
Najnovší prieskum Eurobarometra, na ktorý v piatok upozornila Európska komisia (EK), zistil, že 79 percent respondentov z krajín eurozóny verí, že euro je pre EÚ dobrá vec. Na Slovensku je o tom presvedčených 85 percent opýtaných, informuje spravodajca TASR.
Podľa zverejnených údajov až 79 percent respondentov z krajín 20-člennej eurozóny verí, že euro je pre Úniu dobrá vec, čo je v súlade so zisteniami z prieskumu z roku 2024.
Veľká väčšina, 70 % respondentov, sa domnieva, že euro je dobrá vec pre ich vlastnú krajinu, na Slovensku tak spoločnú menu vníma 81 % opýtaných.
Eurobarometer nastolil sériu otázok o vplyve eura. Na otázku, či euro uľahčilo porovnávanie cien a nakupovanie v rôznych krajinách EÚ vrátane online, sa pozitívne vyjadrilo 81 % občanov EÚ a 86 % Slovákov. Pri otázke, či euro uľahčilo podnikanie v rôznych krajinách EÚ 79 % Európanov odpovedalo kladne, na Slovensku to bolo 78 % respondentov.
Podobne pri otázke, či euro a zlacnilo cestovanie naprieč Európou, sa 54 % obyvateľov členských krajín vyjadrilo kladne a myslí si to 60 % Slovákov.
A na otázku či používanie eura znížilo bankové poplatky pri cestovaní v rôznych krajinách EÚ (napríklad pri výbere peňazí z bankomatu) odpovedalo zhodne priaznivo 48 % Slovákov aj občanov EÚ.
Prieskum naznačil, že výrazná väčšina, 67 % respondentov krajín eurozóny, podporuje myšlienku plánu obnovy zavedeného po pandémii, v hodnote 650 miliárd eur. Plán v podobe grantov a pôžičiek bol zavedený na podporu všetkých členských štátov EÚ od podmienkou, že uskutočnia zelené, digitálne a sociálne investície a reformy.
Na Slovensku podporu plánu obnovy vyjadrilo 68 % opýtaných.
Eurobarometer medzi občanmi krajín menovej únie zisťoval aj ich podporu pre zrušenie 1- a 2-centových euromincí. V eurozóne túto možnosť v priemere podporilo 61 % respondentov, čo odráža vysokú a stabilnú úroveň podpory tejto iniciatívy. Na Slovensku má tento nápad až 84-percentnú podporu, viac si to želajú len občania Talianska (85 %).
Telefonický prieskum na objednávku EK sa konal v septembri na vzorke 18.676 respondentov z 20 krajín eurozóny, na Slovensku to bola vzorka 1000 respondentov.
