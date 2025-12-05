  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 5.12.2025Meniny má Oto
Bratislava

Občania eurozóny i Slováci vnímajú euro ako dobrú vec pre Úniu a ich krajinu

  • DNES - 13:40
  • Brusel
Občania eurozóny i Slováci vnímajú euro ako dobrú vec pre Úniu a ich krajinu

Najnovší prieskum Eurobarometra, na ktorý v piatok upozornila Európska komisia (EK), zistil, že 79 percent respondentov z krajín eurozóny verí, že euro je pre EÚ dobrá vec. Na Slovensku je o tom presvedčených 85 percent opýtaných, informuje spravodajca TASR.

Podľa zverejnených údajov až 79 percent respondentov z krajín 20-člennej eurozóny verí, že euro je pre Úniu dobrá vec, čo je v súlade so zisteniami z prieskumu z roku 2024.

Veľká väčšina, 70 % respondentov, sa domnieva, že euro je dobrá vec pre ich vlastnú krajinu, na Slovensku tak spoločnú menu vníma 81 % opýtaných.

Eurobarometer nastolil sériu otázok o vplyve eura. Na otázku, či euro uľahčilo porovnávanie cien a nakupovanie v rôznych krajinách EÚ vrátane online, sa pozitívne vyjadrilo 81 % občanov EÚ a 86 % Slovákov. Pri otázke, či euro uľahčilo podnikanie v rôznych krajinách EÚ 79 % Európanov odpovedalo kladne, na Slovensku to bolo 78 % respondentov.

Podobne pri otázke, či euro a zlacnilo cestovanie naprieč Európou, sa 54 % obyvateľov členských krajín vyjadrilo kladne a myslí si to 60 % Slovákov.

A na otázku či používanie eura znížilo bankové poplatky pri cestovaní v rôznych krajinách EÚ (napríklad pri výbere peňazí z bankomatu) odpovedalo zhodne priaznivo 48 % Slovákov aj občanov EÚ.

Prieskum naznačil, že výrazná väčšina, 67 % respondentov krajín eurozóny, podporuje myšlienku plánu obnovy zavedeného po pandémii, v hodnote 650 miliárd eur. Plán v podobe grantov a pôžičiek bol zavedený na podporu všetkých členských štátov EÚ od podmienkou, že uskutočnia zelené, digitálne a sociálne investície a reformy.

Na Slovensku podporu plánu obnovy vyjadrilo 68 % opýtaných.

Eurobarometer medzi občanmi krajín menovej únie zisťoval aj ich podporu pre zrušenie 1- a 2-centových euromincí. V eurozóne túto možnosť v priemere podporilo 61 % respondentov, čo odráža vysokú a stabilnú úroveň podpory tejto iniciatívy. Na Slovensku má tento nápad až 84-percentnú podporu, viac si to želajú len občania Talianska (85 %).

Telefonický prieskum na objednávku EK sa konal v septembri na vzorke 18.676 respondentov z 20 krajín eurozóny, na Slovensku to bola vzorka 1000 respondentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SaS: V energopomoci sú diery, dostať ju môže aj podnikateľ s investičnými bytmi

SaS: V energopomoci sú diery, dostať ju môže aj podnikateľ s investičnými bytmi

DNES - 13:39Ekonomické

SaS upozorňuje, že energopomoc môže dostať aj podnikateľ, ktorý si vypláca iba minimálnu mzdu a má aj niekoľko investičných bytov.

Generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi končí, nahradil ho Gabriel Szabó

Generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi končí, nahradil ho Gabriel Szabó

DNES - 12:40Ekonomické

Po dvoch desaťročiach došlo v spoločnosti Slovnaft k výmene generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva.

Nárok na dávku ošetrovné bude mať širší okruh osôb

Nárok na dávku ošetrovné bude mať širší okruh osôb

DNES - 12:08Ekonomické

Od 1. apríla budúceho roka bude mať nárok na dávku ošetrovné širší okruh osôb a zjednoduší sa aj striedanie členov rodiny pri dlhodobom ošetrení.

Napriek miliónom vloženým do NITC štát inštitúciu neovláda, upozornila opozícia

Napriek miliónom vloženým do NITC štát inštitúciu neovláda, upozornila opozícia

VČERA - 18:00Ekonomické

Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku poslal inštitúcii Národné inovačné a technologické centrum (NITC) takmer 17 miliónov eur, no má iba tretinové hlasovacie práva.

Vosveteit.sk
Veľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefónVeľký únik informácií odhaľuje, ako Samsung zmení tvoj mobil. One UI 8.5 môže premeniť tvoje Galaxy na úplne iný telefón
AKTUÁLNE: Deje sa to znova, používatelia hlásia masívne výpadky internetu po celom svete. Poznáme dôvodAKTUÁLNE: Deje sa to znova, používatelia hlásia masívne výpadky internetu po celom svete. Poznáme dôvod
Ruská superzbraň sa zrútila pár sekúnd po štarte. Toto fiasko odhaľuje slabinu, ktorú Moskva nechce priznaťRuská superzbraň sa zrútila pár sekúnd po štarte. Toto fiasko odhaľuje slabinu, ktorú Moskva nechce priznať
Bankový malvér Albiriox vie napadnúť až 400 rôznych bankových a krypto aplikácií: Hackeri zaútočili globálne, toto sú varovné znakyBankový malvér Albiriox vie napadnúť až 400 rôznych bankových a krypto aplikácií: Hackeri zaútočili globálne, toto sú varovné znaky
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do AndroiduTvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí KremeľRusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
AKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používaťAKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používať
Vianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobilVianočný kvíz: Vieš, aký telefón sa k tebe hodí? Týchto pár otázok ti prezradí, či nenosíš vo vrecku zlý mobil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP